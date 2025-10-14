Yeni Şafak
Uşak'ta yolcu otobüsünde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

23:3914/10/2025, Salı
AA
Şehirler arası yolcu otobüsünde valizlerinde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirilen yolcu tutuklandı
Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagajındaki iki valizde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Valizlerin sahibi E. Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta, şehirler arası yolcu otobüsünde valizlerinde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirilen yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, bagajdaki iki valizde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Valizlerin sahibi olduğu tespit edilen E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.




