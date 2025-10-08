Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uşak
Uşak’ta midelerinden uyuşturucu çıktı: 3 kişi tutuklandı

Uşak’ta midelerinden uyuşturucu çıktı: 3 kişi tutuklandı

17:558/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Uşak.
Uşak.

Uşak’ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan İran uyruklu 3 şahsın evinde ve midelerinde kapsüller içine gizlenmiş halde toplam 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getirildiği yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, İran’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelen ve buradan ticari taksiyle Uşak’a geçtiği belirlenen Y.T., A.T. ve M.J., Kurtuluş Mahallesi’nde tespit edilen adreste yakalandı.

Adreste yapılan arama sırasında ekipler, şüphelilerden birinin üstünde 1 adet kapsül ele geçirdi. Şüphe üzerine tüm şüpheliler hastaneye götürüldü ve yapılan röntgen kontrollerinde 3 kişinin midelerinde kapsül içine gizlenmiş metamfetamin tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan şüphelilerin vücudundan kapsüller çıkarılırken, adreste ele geçirilenlerle birlikte toplam 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Y.T., A.T. ve M.J. cezaevine gönderildi.




#Uşak
#Uyuşturucu Operasyonu
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı duyurusu geldi mi? KPSS-2025/5 başvuru sonuç sorgulama ekranı