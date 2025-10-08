Uşak’ta midelerinden uyuşturucu çıktı: 3 kişi tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getirildiği yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, İran’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelen ve buradan ticari taksiyle Uşak’a geçtiği belirlenen Y.T., A.T. ve M.J., Kurtuluş Mahallesi’nde tespit edilen adreste yakalandı.