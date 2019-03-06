Gündem Sürücülerin çekilmemesinde ambulans şoförlerinin de etkisi var
İSTANBUL

Ambülansa neden yol verilmiyor - Doktor Hayriye Karabulut ambulans açıklaması

Sürücülerin çekilmemesinde ambulans şoförlerinin de etkisi var

Geçtiğimiz günlerde ambulansa yol vermeyen trafik magandasının görüntüsü gündemin en çok konuşulan konularından biri olmuş, ambulansın siren ve çakarlarına rağmen kenara çekilmeyen sürücü büyük tepki görmüştü. Söz konusu olayın ardından "Türkiye’de ambulanslara neden yol verilmiyor?" sorusu sıkça tartışılmaya başlandı. KBB ve Odyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hayriye Karabulut, konunun tek taraflı düşünülmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Ambulans şoförleri açık yolda da oldukça sıkışık trafikte de aynı sireni kullanıyor. Halbuki araçta farklı frekanslardan elde edilmiş ve insanın psikolojisi üzerinde etkisi kanıtlanmış çeşitli siren sesleri var. Sorun, bazı ambulans şoförlerinin nerede hangi sireni kullanmaları gerektiğini bilmemelerinden" açıklamasında bulundu.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Türkiye'de ambulans şoförü olmak her zaman 'zorlu' oldu.
Türkiye'de ambulans şoförü olmak her zaman 'zorlu' oldu.

İstanbul'da ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla içerisinde hasta olan ambulansın geçişini engelleyen sürücü Türkiye’nin gündemine oturmuş, trafik magandasına bin 320 lira idari para cezası uygulanmıştı. O günden bu yana hemen herkesin aklında olan "Türkiye’de ambulanslara neden yerinde ve hızlıca yol verilmiyor?" sorusuna uzmanlardan farklı bir yaklaşım geldi.

Magandanın ambulansa yol vermeme çabası kamerada
OYNAT 00:48
Magandanın ambulansa yol vermeme çabası kamerada
Görüntüler İstanbul, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf ediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor.

Makam aracına daha hızlı yol veriliyor

Kulak, Burun, Boğaz ve Odyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hayriye Karabulut, Türkiye’de ‘ambulansa verilen yol’ ile ‘makam araçlarına verilen yol’ arasında zaman açısından ciddi fark olduğunu ve sürücülerin genellikle makam araçlarının sirenini duyunca daha hızlı bir şekilde kenara geçtiğini vurguladı.

  • Bunun temel sebebinin seslerin kişinin üzerinde bıraktığı etki yani psikoakustik olduğunu anlatan Karabulut, “İnsan kulağı sesleri algılarken bazı sesler işlemden geçerek iç kulağa ulaşır. Seslerin bazıları kulak yapıları bazıları refleksler tarafından değişime uğratılır. 3000 Hz frekansındaki sesler ince sesler olup bunlar iç kulakta salyangoza kadar çok rahatlıkla engelle karşılaşmadan ulaşır” dedi.

Kulak 3 bin Hz’de 'alarm' durumuna geçiyor

Kulağın adeta alarm durumuna geçtiği sesin 3000 Hz olduğuna vurgu yapan Karabulut, şöyle devam etti:

"Bu sebeple bütün alarmlar yangın alarmı zil sesi polis sireni gibi alarmlar 3000 Hz de çalar. Fakat bu alarmların kişi üzerindeki psikolojik etkisi ‘harekete geç ve kaç’ şeklinde olur. Psikoakustik olarak 3000 Hz alarmı kişide kaçma uyarısı oluşturur.

Dr. Hayriye Karabulut.

Daha baskın sesler otoriteyi temsil ediyor

Bunun aksine alçak frekanslı olan kalın sesler ise otorite ifade eder ve kişide olduğu yerde kalma, kenara çekilme uyarısı oluşturur.

Makam arabası geçerken çalan kalın seste bu etki meydana gelir. Bu sebeple ambulanslar kalabalık yolda kenara çekil uyarısı oluşturan sirenini, boş yolda ise kaçma uyarısı oluşturan sirenini çalmalıdır.

Ayrıca ambulans şoförleri orta şeritten gidecekse kaçma uyarısı yapabilir her iki tarafa çekilen araçlar koridor oluşturur ki bu duruma fermuar yöntemi diyoruz. En sol şeritte giderken fermuar yöntemi uygulamak sorun oluşturur."

REKLAM

Ambulansta tek siren sesi yok

Karabulut ayrıca, ambulanslarda tek frekans sirenin olmadığı bilgisini de paylaşarak, "Eğer ambulans şoförleri yerine göre neyi çalacaklarını seçebilirlerse daha hızlı hareket edebilirler. Yoksa biz millet olarak o kadar da duyarsız değiliz. Sadece alarm çalarken ne yapacağımızı şaşırıyoruz" dedi.

Ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 320 lira ceza
GÜNDEM
Ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 320 lira ceza

Yaşama yol veriyoruz
GÜNDEM
Yaşama yol veriyoruz
Anadolu yakasına AKM

Anadolu yakasına AKM

​AK Parti'nin İBB adayı Yıldırım, Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.
Sirene göre yol veriyoruz

Sirene göre yol veriyoruz

​Sadece sürücüler değil ambulans şoförleri de kusurlu.
Piyasa nefes alır

Piyasa nefes alır

​Uzmanlara göre, kamu piyasaya olan borçlarını öderse faiz düşer.
Sincana iki hat

Sincana iki hat

​AK Parti'nin Sincan adayı Murat Ercan, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
BM FETÖcüleri konuşturdu

BM FETÖcüleri konuşturdu

Programın moderatörlüğünü de PKK sempatizanı Eric Sottas yaptı.
S-400e karşı F-35 şantajı

S-400e karşı F-35 şantajı

Washington, Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmesini istiyor.
İmkansız denileni başardılar

İmkansız denileni başardılar

Şampiyonlar Ligi'nde yıllarca unutulmayacak maç.
Menfaatlerimizi koruruz

Menfaatlerimizi koruruz

Bakan Akar, Trump'ın temsilcisi Jeffrey'in yüzüne söyledi.

CHP yineAYM kapısında

CHP yineAYM kapısında

Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunun iptali için başvuru yaptı.

388 lira taksitle konut müjdesi

388 lira taksitle konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 bin konutun detaylarını açıkladı.
Plakası belirlendi

Plakası belirlendi

Belediye ve Emniyet yüzlerce kamerayı birlikte inceledi.
16 yıl sonrayeniden açıldı

16 yıl sonrayeniden açıldı

Yoğunlukla gayrimenkul sektörüne çalışacak.
El Babda bombalı saldırı

El Babda bombalı saldırı

​Bomba yüklü motosiklet infilak etti, yaralılar var.
İlk kez berber gördüler

İlk kez berber gördüler

​'Tıraşsız çocuk kalmayacak' dedi ve yola çıktı.
El sabunu bu hale getirdi

El sabunu bu hale getirdi

Kaptığı bakteri genç kadının yüzünü yedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.