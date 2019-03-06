Sürücülerin çekilmemesinde ambulans şoförlerinin de etkisi var

Türkiye'de ambulans şoförü olmak her zaman 'zorlu' oldu.

İstanbul'da ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla içerisinde hasta olan ambulansın geçişini engelleyen sürücü Türkiye’nin gündemine oturmuş, trafik magandasına bin 320 lira idari para cezası uygulanmıştı. O günden bu yana hemen herkesin aklında olan "Türkiye’de ambulanslara neden yerinde ve hızlıca yol verilmiyor?" sorusuna uzmanlardan farklı bir yaklaşım geldi.

OYNAT 00:48 Magandanın ambulansa yol vermeme çabası kamerada Görüntüler İstanbul, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf ediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor. BiP'te paylaş

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Makam aracına daha hızlı yol veriliyor

Kulak, Burun, Boğaz ve Odyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hayriye Karabulut, Türkiye’de ‘ambulansa verilen yol’ ile ‘makam araçlarına verilen yol’ arasında zaman açısından ciddi fark olduğunu ve sürücülerin genellikle makam araçlarının sirenini duyunca daha hızlı bir şekilde kenara geçtiğini vurguladı.

Bunun temel sebebinin seslerin kişinin üzerinde bıraktığı etki yani psikoakustik olduğunu anlatan Karabulut, “İnsan kulağı sesleri algılarken bazı sesler işlemden geçerek iç kulağa ulaşır. Seslerin bazıları kulak yapıları bazıları refleksler tarafından değişime uğratılır. 3000 Hz frekansındaki sesler ince sesler olup bunlar iç kulakta salyangoza kadar çok rahatlıkla engelle karşılaşmadan ulaşır” dedi.

Kulak 3 bin Hz’de 'alarm' durumuna geçiyor

Kulağın adeta alarm durumuna geçtiği sesin 3000 Hz olduğuna vurgu yapan Karabulut, şöyle devam etti:

"Bu sebeple bütün alarmlar yangın alarmı zil sesi polis sireni gibi alarmlar 3000 Hz de çalar. Fakat bu alarmların kişi üzerindeki psikolojik etkisi ‘harekete geç ve kaç’ şeklinde olur. Psikoakustik olarak 3000 Hz alarmı kişide kaçma uyarısı oluşturur.

Dr. Hayriye Karabulut.

Daha baskın sesler otoriteyi temsil ediyor

Bunun aksine alçak frekanslı olan kalın sesler ise otorite ifade eder ve kişide olduğu yerde kalma, kenara çekilme uyarısı oluşturur.

Makam arabası geçerken çalan kalın seste bu etki meydana gelir. Bu sebeple ambulanslar kalabalık yolda kenara çekil uyarısı oluşturan sirenini, boş yolda ise kaçma uyarısı oluşturan sirenini çalmalıdır.

Ayrıca ambulans şoförleri orta şeritten gidecekse kaçma uyarısı yapabilir her iki tarafa çekilen araçlar koridor oluşturur ki bu duruma fermuar yöntemi diyoruz. En sol şeritte giderken fermuar yöntemi uygulamak sorun oluşturur."

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Ambulansta tek siren sesi yok

Karabulut ayrıca, ambulanslarda tek frekans sirenin olmadığı bilgisini de paylaşarak, "Eğer ambulans şoförleri yerine göre neyi çalacaklarını seçebilirlerse daha hızlı hareket edebilirler. Yoksa biz millet olarak o kadar da duyarsız değiliz. Sadece alarm çalarken ne yapacağımızı şaşırıyoruz" dedi.

GÜNDEM Ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 320 lira ceza