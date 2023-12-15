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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu

Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir evin bahçesine uçtu. Ağaç dallarına çarparak hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

Semih Bozkuş
20:48 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Amasya'da otomobil evin bahçesine uçtu.
Amasya'da otomobil evin bahçesine uçtu.

Amasya'da bir otomobil evin bahçesine uçtu, sürücü ölümle burun buruna geldi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir evin bahçesine uçtu. Hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde seyir halinde olan Yasin Aslan yönetimindeki 05 ACP 058 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Ağaç dallarına çarparak hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.


Evsahipleri bahçelerindeki otomobili görünce durumu polise bildirdi. Polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Amasya
#Kaza
#Yasin Aslan
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