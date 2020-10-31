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POLİTİKA

Şuşa’ya 3 kilometre

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da tarihi ve stratejik öneme sahip Şuşa kentine ulaşmak üzere. Kırmızı Pazar ve Gubatlı tarafından taarruz eden birlikler, şehrin 3 kilometre kadar yakınına geldi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Azerbaycan kaynakları “Arazinin zorlukları var. Kayıp vermemek için temkinli ilerlenmekde. Siviller şehri boşalttı. İnşallah Şuşa’nın müjdesi yakında gelir” dedi.
Azerbaycan kaynakları “Arazinin zorlukları var. Kayıp vermemek için temkinli ilerlenmekde. Siviller şehri boşalttı. İnşallah Şuşa’nın müjdesi yakında gelir” dedi.

Azerbaycan ordusu Karabağ’da ilerleyişini sürdürüyor. Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönende ilerleyen Azebaycan ordusu Karabağ’ın asıl başkenti konumundaki Şuşa’ya da adım adım yaklaşıyor. Önceki gün akşam Şuşa’daki Ğazançetsots Katedrali’nden Rusya ve Batı ülkelerine seslenen Karabağ’daki sözde devletin lideri Arayik Harutyunyan, “Azerbaycan güçleri Şuşa’dan sadece 5 kilometre uzakta. Şuşa Karabağ’ın simgesi. Şuşa’yı alan Karabağ’ı kontrol eder” diyerek yardım istedi.

MÜJDE YAKIN ZAMANDA

Harutyunyan, bölgedeki tüm Ermenilere de şehri savunmaları çağrısı yaptı. Harutyunyan’ın bu açıklamasından sonra da Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü. Yeni Şafak’a konuşan Azerbaycanlı kaynaklar “Ordumuz şehrin 3 kilometre uzağında. Kırmızı Pazar ve Gubatlı tarafından taarruz ediliyor. Arazinin zorlukları nedeniyle kayıp vermemek temkinli bir ilerleyiş var. Harutyunyan’ın çağrısına uyan kimse yok. Siviller şehri boşalttı. İnşallah Şuşa’nın müjdesi de yakında gelir” ifadelerini kullandı. Ermenilerin “Şuşi” adını verdiği şehir, sözde Karabağ Cumhuriyeti’nin başkent dediği Hankendi’ne 10 kilometre uzaklıkta. Şehirdeki tüm yollar da burada kesişiyor.

480 SİVİLİ KATLETTİLER

8 Mayıs 1992’de kenti işgal eden Ermeniler, 480 sivili şehit etmiş, 30 bine yakın insan da şehri terk etmek zorunda kalmıştı. İşgal sonrasında Şuşa’daki 300’e yakın tarihi cami ve eser yerle bir edilmişti. Erivan şehrin Ermeni yurdu olduğunu iddia etse de, tarihi belgeler Şuşa’nın Azerbaycan toprağı olduğunu ortaya koyuyor.

ERMENİ NÜFUS PARMAKLA SAYILIR

Şuşa şehrinin Penah Ali Han döneminde kurulduğunu oğlu İbrahim Han döneminde imar edildiğini aktaran Sütçü İmam Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Toğrul İsmail, “Karabağ’ın asıl başkenti Şuşa’dır. Ermenilerin propagandası boş, Şuşa tarihi Azerbaycan toprağıdır. Şuşa’nın alınması Azerbaycan ordusuna büyük moral verecek. Rusya’nın 1917’den-1970’e kadar çıkardığı istatistikler var. Neredeyse insanların isimlerine kadar bu istatistiklerde yer alıyor. Bu istatistiklere göre Şuşa’daki Ermeni nüfus parmakla sayılacak kadardır” İfadelerini kullandı.

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