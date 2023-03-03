Süslemeler binalara yük

Konutlarda yapı ağırlığının depremin yıkım gücüne direkt etki ettiğini söyleyen Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, “Yıllardır gördüğümüz depremlerde yapı ağırlığı ön plana çıkıyor. Adapazarı depreminde dahi binalara depremin uyguladığı kuvvet, yapı ağırlığının yüzde 45’i kadardı. Ancak bu depremde Hatay’daki yapılar, ağırlığının yaklaşık yüzde 120’si kadar yatay kuvvete maruz kaldı. Bu da yıkımı beraberinde getirdi. Dolayısıyla yapı ağırlıklarının azaltılması gerekiyor” diye konuştu.

Kolon, kiriş ve yapıların taşıyıcılarında hafifletme yapılamayacağının altını çizen Kamanlı, “Ana taşıyıcılardaki malzemelerden yapı ağırlığı az olacak diye vazgeçilemez. Özellikle ağır cephe kaplamalarından kaçınmamız gerekiyor. Dış cephe kaplamaları ağır mermerler, ağır süs heykelleriyle donatılıyor ya da ağır çıkmalar yapılıyor. Bu da binanın taşıdığı yükün artmasına neden oluyor. Ancak hafifletilecek malzemelerin de dayanıklı ve emniyetli olması gerekiyor. En önemlisi de ağırlık konusunda zemine uygun çözümler yapılmalı” ifadelerini kullandı.