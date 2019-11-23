Susturucu silah kullandı: İstanbul’da Uygur Türkü iş adamı öldürüldü

Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok

Uygur Türkleri, Çin toplama kamplarında yaşanan zulmü protesto etmek için toplandılar. Uygur Türklerinden olan bir amca ise yaşanılanları göz yaşları içinde anlattı. “Bizden daha fazla aşağılanmış, horlanmış hayvanlar bile görmedim. Timsahları bile himaye eden teşkilatlar var. Biz insan olarak sahipsiziz.' diyerek göz yaşlarına boğulan Uygurlu yaşlı adam, çevresindeki herkesi de ağlattı.



