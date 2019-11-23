Susturucu silah kullandı: İstanbul’da Uygur Türkü iş adamı öldürüldü

Fatih’te bir kafeteryada oturduğu esnada suikaste kurban giden Uygur Türkü iş adamı Saimait Airken’in öldürülme anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Ağır adımlarla kafeteryaya ilerleyen suikastçının silahına susturucu taktığı ve ateş açtıktan sonra kaçtığı görüldü.
Takip ve suikast anı kamerada
Görüntülerde, iş adamı Airken sahte konsolosluk plakalı bir araca binerek dışarı çıkıyor. Katil zanlısı geldiği aracı park ederek beklemeye başlıyor.
- İş adamını günlerce takip eden zanlı, son takipten tam 10 saat sonra ağır adımlarla kafeteryaya geliyor.
Suikastçı ardından susturucu taktığı silahıyla iş adamına ateş ediyor.
Katil ardından kaçıyor
Katil zanlısı cinayeti bin dolar karşılığında istemiş
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Suriye uyruklu 1 kişinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlının cinayeti bin dolar karşılığından işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
Öte yandan gümrük işleriyle uğraştığı öğrenilen iş adamı Saimait Airken’in, Kırgızistan’dan 700 milyon doların yurtdışına çıkartılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adının geçtiği öğrenildi.