Gündem Susturucu silah kullandı İstanbulda Uygur Türkü iş adamı öldürüldü
İSTANBUL

Susturucu silah kullandı: İstanbul’da Uygur Türkü iş adamı öldürüldü

Susturucu silah kullandı: İstanbul’da Uygur Türkü iş adamı öldürüldü

Fatih’te geçtiğimiz 10 Kasım Pazar günü saat 20.10 sıralarında meydana gelen olayda Uygur Türkü iş adamı Saimait Airken bir otelin kafeteryasında oturmaya başladı. Bir süre sonra ağır adımlarla kafeteryaya yaklaşan suikastçı, silahına susturucu taktıktan sonra Airken’e tek el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Airken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Haber Merkezi İHA
Olay anı kameralara yansıdı.
Olay anı kameralara yansıdı.

Fatih’te bir kafeteryada oturduğu esnada suikaste kurban giden Uygur Türkü iş adamı Saimait Airken’in öldürülme anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ağır adımlarla kafeteryaya ilerleyen suikastçının silahına susturucu taktığı ve ateş açtıktan sonra kaçtığı görüldü.

Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok
OYNAT 00:57
Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok
Uygur Türkleri, Çin toplama kamplarında yaşanan zulmü protesto etmek için toplandılar. Uygur Türklerinden olan bir amca ise yaşanılanları göz yaşları içinde anlattı. “Bizden daha fazla aşağılanmış, horlanmış hayvanlar bile görmedim. Timsahları bile himaye eden teşkilatlar var. Biz insan olarak sahipsiziz.' diyerek göz yaşlarına boğulan Uygurlu yaşlı adam, çevresindeki herkesi de ağlattı.

Takip ve suikast anı kamerada

Görüntülerde, iş adamı Airken sahte konsolosluk plakalı bir araca binerek dışarı çıkıyor. Katil zanlısı geldiği aracı park ederek beklemeye başlıyor.

BM: Uygur Türklerini bırakın
DÜNYA
BM: Uygur Türklerini bırakın
  • İş adamını günlerce takip eden zanlı, son takipten tam 10 saat sonra ağır adımlarla kafeteryaya geliyor.

Suikastçı ardından susturucu taktığı silahıyla iş adamına ateş ediyor.

Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
OYNAT 00:00
Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
Çin yönetimi Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarında Uygur Müslümanlarına işkenceye devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntülerde elleri ve gözleri bağlanmış Uygur Müslümanlarının Çin polisi nezaretinde gruplar halinde yürütülerek trenlerden indirildiği görülüyor. Uygur Müslümanlarının tutulduğu toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Katil ardından kaçıyor

Katil zanlısı cinayeti bin dolar karşılığında istemiş
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Suriye uyruklu 1 kişinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Çin'de işkence gören Uygur Türkü: Beni öldürmeleri için yalvardım
DÜNYA
Çin'de işkence gören Uygur Türkü: Beni öldürmeleri için yalvardım
Zanlının cinayeti bin dolar karşılığından işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan gümrük işleriyle uğraştığı öğrenilen iş adamı Saimait Airken’in, Kırgızistan’dan 700 milyon doların yurtdışına çıkartılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adının geçtiği öğrenildi.

Doğu Türkistan yalnız değil
GÜNDEM
Doğu Türkistan yalnız değil
Tel Abyadda bombalı araçla terör saldırısı

Tel Abyad'da bombalı
araçla terör saldırısı

Saldırında 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
PKKya bir darbe daha

PKK'ya bir darbe daha

Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İlk kriz değil

İlk kriz değil

​Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti.
Ortalığı savaş<br>alanına çevirdi

Ortalığı savaş
alanına çevirdi

Yoldan geçen 15 araç peş peşe zarar gördü.
Galatasaray <br>onu arıyor

Galatasaray
onu arıyor

Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların boşluğunu dolduramadığı futbolcuyu açıkladı.
ABD'ye F-35 resti

ABD'ye F-35 resti

​Bakan Akar: Alınmazsa başka arayışlara gireriz.

Mahkumlar<br>ortaya çıkardı

Mahkumlar
ortaya çıkardı

​2. Mahmut döneminde yapılan kayıp cami.
18 ile yağış uyarısı

18 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Ölmeden<br>önceki son görüntü

Ölmeden
önceki son görüntü

İngiliz ajan eşi ve çocukları ile alışverişe çıkmış.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
10 metreden düştü

10 metreden düştü

Sürücü baba ile araçtaki anne ve 3 çocuk yaralandı
Adresinizi değiştirin

Adresinizi değiştirin

​Alman istihbaratı panik içinde FETÖ'cüleri uyarıyor.
Noktayı koydu

Noktayı koydu

​Erdoğan: Bay Kemal senin hayatın yalan. İspat edemiyorsan git.
Kaset aklı<br>yine devrede

Kaset aklı
yine devrede

​Baykal'ı koltuğundan eden akıl, genel kurul öncesi devreye girdi.
İnsani yardımda<br>Türk standardı

İnsani yardımda
Türk standardı

İnsana saygı konusunda dünyaya ders verdik.
Antalya'da<br>tiyatro susturuldu

Antalya'da
tiyatro susturuldu

Önce İBB'den şimdi de Antalya'dan sanata darbe.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.