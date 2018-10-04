Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Suudi Arabistan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Suudi Büyükelçi'den kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili izahat istendiği belirtildi.
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Suudi Arabistan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Suudi Büyükelçi'den kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili izahat istendiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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