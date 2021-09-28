Tabiat Parkı’na, 600 kişilik nikah salonu ​

İstanbul’un en büyük ve doğal mesire alanlarından biri kabul edilen Bahçeköy yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı, düğün, nişan ve toplantı gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek hale getirildi. Tesisin açılış töreni Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Fatih Ormanı içinde bulunan 112 hektarlık tabiat parkı, zengin flora ve fauna varlığıyla dikkat çekerken, yeni koşu ve yürüyüş yolları, park, piknik ve dinlenme donatıları eklendi. Tabiat parkının içerisinde yer alan tesis de baştan sona yenilenerek yaz aylarında sezonluk olarak düğün, nişan, toplantı gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacak hale getirildi. Tesisin misafir ağırlama kapasitesi açık havada yemekli olacak şekilde 600 kişiye çıkarıldı.

REKLAM

HATIRALARDA KALACAK