Gündem Tabiat Parkına, 600 kişilik nikah salonu
İSTANBUL

Tabiat Parkı’na, 600 kişilik nikah salonu

Kağıthane Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı törenle hizmete açıldı. Başkan Mevlüt Öztekin, “Bu mekanın da ileriki zamanlarda insanların anı ve hatıralarında çok güzel yerler tutacağına inanıyorum’ dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tabiat Parkı’na, 600 kişilik nikah salonu ​
Fatih Ormanı içinde bulunan 112 hektarlık tabiat parkı, zengin flora ve fauna varlığıyla dikkat çekerken, yeni koşu ve yürüyüş yolları, park, piknik ve dinlenme donatıları eklendi.

İstanbul’un en büyük ve doğal mesire alanlarından biri kabul edilen Bahçeköy yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı, düğün, nişan ve toplantı gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek hale getirildi. Tesisin açılış töreni Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Fatih Ormanı içinde bulunan 112 hektarlık tabiat parkı, zengin flora ve fauna varlığıyla dikkat çekerken, yeni koşu ve yürüyüş yolları, park, piknik ve dinlenme donatıları eklendi. Tabiat parkının içerisinde yer alan tesis de baştan sona yenilenerek yaz aylarında sezonluk olarak düğün, nişan, toplantı gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacak hale getirildi. Tesisin misafir ağırlama kapasitesi açık havada yemekli olacak şekilde 600 kişiye çıkarıldı.

HATIRALARDA KALACAK

  • Tüm vatandaşları Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı’na beklediklerini dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘Öncelikle tabiat parkımız İstanbul’umuza, Kağıthane’mize hayırlı uğurlu olsun. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı’nda gençlerimizin çok özel anlarını paylaşabilecekleri, çok güzel mekan açılışını gerçekleştirdik. Hem düğünlerini hem etkinliklerini yapabilecekleri bir mekan. Orman içerisinde çam, dişbudak ve çınar ağaçları gibi ağaçlarla bu özel mekanda tüm gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu mekanın da ileriki zamanlarda insanların anı ve hatıralarında çok güzel yerler tutacağına inanıyorum” diye konuştu.
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