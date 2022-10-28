Taciz atışlarına misliyle karşılık: 13 terörist etkisiz

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/4ZbWUXvHyJ REKLAM October 28, 2022