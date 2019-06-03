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Tahliye edildi 3 gün sonra kaçtı

ByLock’u yazan ekipte yer alan eski TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer, tartışmalı bir kararla tahliye edildikten sonra firar etti. Aynı zamanda “kaymakamlar imamı” olduğu belirtilen Yılmazer, 19 Mart 2019’da Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliye edildi. Başsavcılık 3 gün sonra karara itiraz ederek yakalama kararı çıkarttı. Ancak kayıplara karışan Yılmazer’in önce Yunanistan’a ardından Almanya’ya kaçtığı belirlendi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Yılmazer, ifadesinde, 2012-2014 yılları arasında TÜBİTAK’ta iş geliştirme müdürü olarak görev yaptığını söylemişti. Yılmazer, FETÖ ile hiçbir irtibatının olmadığını, suçsuz olduğunu iddia etmişti. Ayrıca sanık Yılmazer, ağabeyi Ramazan Yılmazer’in Almanya’da çalıştığını kaydetmişti. Mesut Yılmazer, yakalandığında verdiği ifadede, “Siz beni sorgulayamazsınız. Yakında hepiniz tutuklanacaksınız ve bunların hesabını vereceksiniz” diyerek polisleri tehdit etmişti.
Yılmazer, ifadesinde, 2012-2014 yılları arasında TÜBİTAK’ta iş geliştirme müdürü olarak görev yaptığını söylemişti. Yılmazer, FETÖ ile hiçbir irtibatının olmadığını, suçsuz olduğunu iddia etmişti. Ayrıca sanık Yılmazer, ağabeyi Ramazan Yılmazer’in Almanya’da çalıştığını kaydetmişti. Mesut Yılmazer, yakalandığında verdiği ifadede, “Siz beni sorgulayamazsınız. Yakında hepiniz tutuklanacaksınız ve bunların hesabını vereceksiniz” diyerek polisleri tehdit etmişti.

FETÖ’nün kaymakamlar imamı ve ByLock’un yazılımcısı Mesut Yılmazer’in tahliye edildikten 3 gün sonra sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Yılmazer’in, önce Yunanistan’a oradan da Almanya’ya geçtiği tespit edildi. Yılmazer’in Almanya’dan Türkiye’ye iadesinin isteneceği öğrenildi.

Eski TÜBİTAK çalışanı olan Mesut Yılmazer, 2016 Eylül’de Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yakalanarak tutuklanmıştı. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Yılmazer hakkında “FETÖ yöneticisi olmak” suçundan dava açıldı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yılmazer, yaklaşık 2 yıldır tutukluydu.

TAHLİYE EDİLDİ

Örgütün kriptolo haberleşme programı ByLock yazılımını geliştiren ekibin içerisinde yer aldığı belirtilen Yılmazer’in, bir dönem TÜBİTAK’ta sorumlu imam olduğu, yine FETÖ’nün “Ankara bölgesi kaymakamlar sorumlusu” olduğu da ifade ediliyordu. Yılmazer, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 19 Mart 2019’da tahliye edildi. Yılmazer’in tahliyesi tartışmalara neden oldu.

YUNANİSTAN ÜZERİNDEN ALMANYA’YA

Başsavcılık söz konusu karara itiraz etti. Bunun üzerine 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yılmazer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tahliyesinden 3 gün sonra çıkarılan yakalama kararı üzerine her yerde aranan Yılmazer’in kayıplara karıştığı anlaşıldı.

Tahliyesinin üzerinden iki buçuk ay geçmesine rağmen Yılmazer yakalanamadı. Yapılan araştırmada ise FETÖ yöneticisinin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yılmazer’in önce Yunanistan’a, daha sonra ise Almanya’ya geçtiği tespit edildi. Yılmazer’in yanında eşi ve kızının da bulunduğu öğrenildi.

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İADESİ İSTENECEK

  • Söz konusu tespitin bildirilmesinin ardından mahkemenin iade talepnamesi için harekete geçtiği öğrenildi. Mahkeme, Adalet Bakanlığı aracılığıyla sanık Yılmazer’in iadesini talep edecek. Öte yandan, sanık Yılmazer’in, FETÖ’nün eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in akrabası olduğu iddia edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Mesut Yılmazer’in FETÖ şüphelisi Ali Fuat Yılmazer’in akrabası olduğu iddia edilmiş ise de sanık Mesut Yılmazer’in Kütahya, Ali Fuat Yılmazer’in ise Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve taraflar arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmişti.

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