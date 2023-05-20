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Taksi sürücüsüyle motorlu kuryenin kavgasında kan döküldü

Denizli'de trafikte tartıştığı motorlu kurye tarafından bıçaklanan taksi sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, şüpheli ise gözaltına alındı.

22:42 . 20/05/2023 Cumartesi
AA
Hastane Acil (Arşiv)

Hastane Acil (Arşiv)

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafikte tartıştığı motorlu kurye tarafından bıçaklanan taksi sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde taksi sürücüsü O.T. (35) ile trafikte karşılaştığı motorlu kurye N.P. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada O.T, motorlu kurye tarafından vücudunun 5 yerinden bıçaklandı.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan O.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Daha sonra taksiciler toplanarak kısa süreli kontak kapatma eylemi gerçekleştirdi.


Bakan Kurum Tuzla'daki 4 sitenin rezerv alanı ilan edildiğini duyurdu: Çalışmaların sonuna geldik
Bakan Kurum Tuzla'daki 4 sitenin rezerv alanı ilan edildiğini duyurdu: Çalışmaların sonuna geldik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı Borsa Kent, Asena, Mavi Okyanus ve Taşpınar sitelerini rezerv alanı ilan ettiklerini ve imar planlarını onaylayarak kentsel dönüşümün önünü açtıklarını bildirdi. Kurum "Sizlerin dönüşüm hususunda bizlerden bazı plan ve imara ilişkin talepleriniz olmuştu. Geçtiğimiz ay sizlere, 'Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve sorunlarınızın hepsini sizlerle birlikte çözeceğiz.' demiştik. Şimdi bu çalışmaların sonuna geldik. Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar ve Borsa Kent sitelerimizi ilk etapta rezerv yapı alanı içerisine aldık" ifadelerini kullandı. ​​​​​​​


#Bıçaklama
#kontak kapatma
#motorlu kurye
#Taksici
1 saat önce
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