Taksi sürücüsüyle motorlu kuryenin kavgasında kan döküldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı Borsa Kent, Asena, Mavi Okyanus ve Taşpınar sitelerini rezerv alanı ilan ettiklerini ve imar planlarını onaylayarak kentsel dönüşümün önünü açtıklarını bildirdi. Kurum "Sizlerin dönüşüm hususunda bizlerden bazı plan ve imara ilişkin talepleriniz olmuştu. Geçtiğimiz ay sizlere, 'Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve sorunlarınızın hepsini sizlerle birlikte çözeceğiz.' demiştik. Şimdi bu çalışmaların sonuna geldik. Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar ve Borsa Kent sitelerimizi ilk etapta rezerv yapı alanı içerisine aldık" ifadelerini kullandı. ​​​​​​​