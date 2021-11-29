Gündem Taksiciden akıl almaz uyuşturucu sevkiyatı Zulaladıkları yer polisi bile şaşırttı
DENİZLİ

Taksiciden akıl almaz uyuşturucu sevkiyatı: Zulaladıkları yer polisi bile şaşırttı

Denizli’de ticari taksinin tepe lambasının içerisine gizledikleri 90 gram eroin maddesini satmaya hazırlanan 4 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Taksiciden akıl almaz uyuşturucu sevkiyatı: Zulaladıkları yer polisi bile şaşırttı
Uyuşturucunun çıkarılma anı polis kamerasına yansıdı.

Çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbari bilgiyi değerlendiren güvenlik güçleri, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksiyi takibe aldı.

Ticari taksinin Denizli il sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonda, araç içerisindeki 4 şüpheli yakalandı.

İHA


Araçta yapılan aramada aracın tepe lambasının içerisi ve tavan kısmında bulunan zulalara gizlenmiş satışa hazır vaziyetteki 90 gram eroin maddisini bulan güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin akıl almaz taktiği karşısında şaşkına döndü.
“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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