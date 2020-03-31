Taksiciden koronavirüse karşı şeffaf brandalı önlem: Günlük olarak dezenfekte ediyor

Bağcılar'da özel bir hastanenin durağında taksici olan Samet Özden, koronavirüs salgını nedeniyle aracında önlem aldı. Özden aracın şoför kısmına şeffaf branda çekti.

Taksici Özden "Böyle bir tedbir yoluna gittik, etkili bir çözüm bulduğumuzu da düşünüyoruz. Binen yolcuyla şoför arasında herhangi bir hava teması ve fiziksel temas söz konusu olmuyor. Bu şartlar altında biz koronavirüs taşıyıcısıysak bizde yolcularımıza enfekte olmasın, onlarda varsa bize enfekte olmasın anlayışı içerisinde böyle bir çözüm aklımıza geldi ve uygulamaya başladık" dedi.

FOTOĞRAF 8 Ordu’nun Altınordu ilçesinde 25 yıldır bakkal dükkanı işleten 55 yaşındaki Orhan Sarı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan koronavirüsüne karşı Karadeniz usulü bir çözüm buldu. Gün içerisinde elden ele dolaşan paralardan virüs yayılma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Sarı, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecede kaynattığı suyun içerisine yerleştirerek, dezenfekte ediyor, ardından da kurutuyor. Paraları, çorba gibi karıştırmaya gerek olmadığını ve banknotların asla zarar görmediğini ifade eden Sarı, koronavirüsü yayılmadan önce de paraları aralıklarla kolonya ile dezenfekte ettiğini belirtiyor. Esnafın bulduğu bireysel çözüm ise akıllara, ‘Karadeniz fıkralarını’ getiriyor. “Paralar birikince kaynar suya atıyorum” Günlük biriken paraları, belirli bir miktar birikince 100 derece kaynayan suya atıp dezenfekte ettiğini ifade eden Orhan Sarı, şu şekilde açıklamada bulundu: “Biraz birikince kaynar suya atıyorum. Zaten paraları kaynar suya atıp-çıkartınca dahi yeterli oluyor, paralara zararı olmuyor. Kaynar suya atarak temizlediğim paraları sonrasında da kurutuyorum. Müşteriye verdiğim paralar da bu sayede temiz oluyor.” En çok mikrop barındıranlar arasında paraların da yer aldığını ve insanların daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Sarı, dezenfekte aşamasında banknotları çamaşır suyu ile dahi temizlemeyi düşündüğü söyledi. Sarı, şu ifadelere yer verdi: “Paralar elden ele dolaşıyor, günlük yüz kişinin eline geçiyor. Kimisi ister istemez tükürükle bile para sayabiliyor. O yüzden ben de dikkat ediyorum. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Dezenfekte etmek için çamaşır suyuna koymayı düşündüm, paranın yapısını bozacağı için vazgeçtim. Ben de bu sayede bireysel tedbirimi aldım. Dükkanın kapısını da kapattım, kimseyi içeriye almıyorum. Bir şeyler isteyenlere de kapıdan veriyorum. Takip mesafesini de koruyorum.” Kimi beğeniyor, kimi gereksiz görüyor İnsanların, virüsten ve diğer salgın hastalıklardan korunması için temizliğe ve dezenfekteye önem vermeleri gerektiğine de vurgu yapan Sarı, en çok virüsün parada olduğunu belirterek, bazı insanların uygulamayı takdir ettiğini, kimilerinin ise gereksiz bulduğunu sözlerine ekledi. Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm: Paraları 100 derecede kaynatıyor Ordulu esnaf, koronavirüsüne (Covid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor. Virüse karşı Karadeniz usulü çözümü görenler ise şaşırıyor. BiP'te paylaş

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Samet Özden

Hem yolcusunun hem de kendisinin sağlığını koruyor

Para alışverişini ise hem ön koltuk kısmında hem de arka koltuk kısmında açtıkları kapaklardan sağladıklarını belirten Özden, yolcuların bu uygulamadan çok memnun olduklarını ve böyle bir manzarayla karşılaştıkları zaman da mutlu olduklarını dile getirdi. Hem yolcusunun hem de kendisinin sağlığını bir nebzede olsa bu şekilde sağlayabildiğini ifade eden Özden, duraktaki diğer taksicilerinde bu önlemi kendi araçlarına uygulamak istediklerini söyledi.

Taksi plakasının son rakamı tek haneli olan Samet Özden, başlatılan tek çift plaka uygulaması içinde iş potansiyellerinin yükseleceğini fakat ayda 15 gün çalışacaklarını belirtirken, oda başkanlarının ve yetkililerin yapılan ödemeler için bir düzenleme yapacaklarına inandıklarını ifade etti.