Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı: Kurala uymayan taksiciye ilk ceza kesildi

Uygulama çerçevesinde bu gece plakasının son hanesi tek sayı olan ticari taksiler trafiğe çıktı.

Kızılay'da bu kurala uymayan, plakasının son hanesi çift sayı olan ticari taksi trafik polisleri tarafından durduruldu.

Evrakı incelendikten sonra taksi şoförüne cezai işlem uygulandı. Taksi şoförü de "Yapacak bir şey yok, haklılar." ifadesini kullandı.

Genelge kapsamında trafiğe çıkan taksi şoförü Barış Çankaya da kurala uymaya çalışacaklarını söyledi. Çankaya, virüsün ortadan kalkmasıyla eski günlerine döneceklerini belirterek, "Halk dışarı çıkmadığı için beşte bir oranında işlerimizin düştüğünü söyleyebilirim. Gece kimse yok, her taraf kapalı. Kendi çapımızda tedbir alıyoruz, eldiven ve maske takıyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılmıştı.

GÜNDEM Ticari taksilerin trafiğe çıkışına sınırlama: Gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi

Karara uymaya başladılar

Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul'da taksi sürücüleri bakanlığın genelgesine uymaya başladı. Bir çok noktada taksilerin tek plaka olarak trafiğe çıktığı görüldü. Özellikle Fatih, Vatan ve Millet Caddeleri ile Aksaray ve Cevizlibağ'da taksi sürücülerinin yasağa uyduğu görüldü.

"Virüsten korunmuş oluruz"

Alınan plaka kısıtlaması kararını değerlendiren taksici Ayhan Şaşmaz, "Uygulama hem iyi bir uygulama hem de bu aralar işlerimiz çok düşük. Ekonomik olarak da bizlere katkı sağlayacak. Virüs sayısı artıkça insanlar korkuyor, müşteri sayısı düşüyor. Bu şekilde inşallah bir faydası olur" dedi.

AA İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı.

"Uygulamanın faydasını gördüm"

İzmir'de plakasının son hanesi tek olan ticari taksi sürücüleri trafiğe çıktı. Alınan karardan trafiğe çıktıktan kısa süre sonra solumlu dönüş aldığını ifade eden taksi şoförü Yılmaz Arslan, "Mal sahipleri olarak durak başkanları vasıtasıyla dernekten talepte bulunmuştuk. Bir yandan iyi oldu. 10-15 gündür sabah saat 10-11'de sefere kalkıp ertesi gün saat 08.00 gibi kontak kapatıyorduk. Uygulamanın faydasını gördüm. Bugün bir yolcu aldım 2 saat durağa dönemedim, çok yolcu vardı. İnşallah daha iyi olur biz de çok sevindik" diye konuştu.

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"Kimse dışarı çıkmıyor"

Diğer yandan taksi şoförü Cafer Deniz ise uygulamanın yetersiz olduğunu kaydetti. Deniz, "Görüyorsunuz iş te yok yani, tekte çalışsak çiftte çalışsak aynı. Biz iki şoför çalışıyoruz iki vardiya, hani bir şoför çalışsa diğer şoför ne yapacak. Bir şoför çalışıp diğer şoför çalışmazsa olmaz. Zaten insan yok. 10 tane taksi de bıraksa iş yapamayız efendim, kimse dışarıya çıkmıyor." dedi.

OYNAT 00:00 İstanbullu taksicilerden İdlib’e destek konvoyu İstanbul Taksici Esnaf Odası üyesi yaklaşık 2 bin taksici, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan ve 36 askerimizin şehit edilmesini protesto etmek ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi. BiP'te paylaş

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