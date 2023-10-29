Talas’tan 100. yıla coşkulu giriş

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ne damga vuran bir başka program ise Millet Bahçesi temel atma töreni oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra şehir protokolünün katılımıyla gerçekleşen temel atma töreninde 100 bin m2 büyüklüğündeki millet bahçesine ilk harç kondu. Talas’ın sosyo-kültürel yapısına büyük değer katacak Talas Millet Bahçesi’nde kültür merkezinden kütüphaneye, spor tesislerinden yeme içme mekanlarına kadar birçok bölüm yer alacak.

Mevlana Meydanı’na 40 milyonluk yatırım

Yenilenen yüzüyle Mevlana Mahalle Meydanı da Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında hizmete girdi. İçerisinde gençler, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için ayrı ayrı faaliyet sahalarının bulunduğu 20 bin m2’lik meydan için görkemli bir açılış töreni düzenlendi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yanı sıra şehir protokolünün katılımıyla düzenlenen Mevlana Mahalle Meydanı açılışında çocuklara yönelik boyama ve oyun etkinlikleri ile halk oyunları ve mini müzik dinletileri gerçekleştirildi.

CUMHURİYET TEMALI MUHTARLAR TOPLANTISI

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından aylık rutin olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı bu kez cumhuriyet temasıyla düzenlendi. Başkanlık Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda muhtarlara, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını belirten logo ve Türkiye Yüzyılı sloganının yazılı olduğu Türk Bayraklı isimlik hediye edildi.

E-SPOR ARENA VE İNOVASYON MERKEZİ

Türkiye’de tek sabit arenalı Espor ve İnovasyon Merkezi hizmete girdi. Kayseri’nin ilk ve tek lisanslı espor kulübü olan Talasgücü Belediyespor’a çok yakıştı. 2 kattan oluşan ve toplamda 850 metrekare alanı bulunan merkezde müsabaka oynanacak dev arena, 100 kişilik tribün, 3 YouTuber odası, koç odası, green box odası ve oyuncu bankoları yer alıyor. Nitelikli tekno girişim ortamı oluşturmak amacıyla kurulan inovasyon merkezinde ise robotik kodlama, arduino, 3 D tasarım ve modelleme atölyeleri bulunuyor.

100. YIL HEPİMİZİN GURUR KAYNAĞI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, insana değer veren, hayatı kolaylaştıran hizmet ve yatırımlara imza attıklarını dile getirerek, “Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyoruz. Bu hepimiz için gurur kaynağı. 100. yılı anlamlandırmak ve taçlandırmak amacıyla bir dizi etkinlik ve açılış programı planladık. Bunları gün gün hayata geçirdik. Bu kapsamda hem önemli tesis ve yatırımları hizmete sunarak hem de birbirinden anlamlı kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır işlere imza attık” dedi.

KAYSERİ’DE GÖRÜLMEMİŞ ÇOCUK ŞENLİĞİ

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri, eşi benzeri görülmemiş bir çocuk şenliğine sahne oldu. Yamaç Paraşütü İniş Alanında iki gün süren çocuk şenliğine on binler katıldı. TRT müzikallerinin yanı sıra çocuk oyunları, yarışmalar, robot teknolojileri, şişme oyun grupları gibi çok sayıda etkinliğin gerçekleştiği şenlikte, hem çocuklar hem de büyükler doyasıya eğlendi.

İLK ETKİNLİK TÜRKÜ GECESİ

Hizmete girmesinden bir hafta sonra ise Mevlana Mahalle Meydanı’nda Uğur Önür/Umut Sülünoğlu konseri vardı. Talaslıların karşısına çıkan Türk halk müziğinin sevilen ikilisi, yaklaşık 3 saat sahnede kalarak amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

KIŞA HAZIRLIK GÜNLERİ NOSTALJİ YAŞATTI

Eylül ayı başında düzenlenen kışa hazırlık günleri ise vatandaşlara hem nostalji yaşattı hem de salçadan turşuya, makarnadan reçele kadar birçok kışlık ürünün yapılmasına imkan sağladı. Alana gelen vatandaşlara birçok hizmetin sunulduğu organizasyonda ücretsiz domates çekme işleminin yanında salça kazanı, tuz, bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri de Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verildi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN ADRESİ ALİ DAĞI

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’nde bir sonraki organizasyon ise Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası mesafe yarışması oldu. Yurt içinden ve yurt dışından 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve yaklaşık bir hafta süren etkinlik, kıyasıya çekişmeye sahne oldu. Yerli ve yabancı katılımcılar, organizasyon başarısına dikkat çekerken duygularını, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a özel teşekkürle ifade etti.







