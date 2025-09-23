Tanık ifadesinde ortalık karıştı: Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda görülen davanın 2. duruşmasının ikinci gününde, 19’u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katılıyor. Dün görülen duruşmada sanıklar, davaya, birleşen iddianameyle dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı. Duruşmanın ikinci gününde de 3 farklı kontrol noktasından geçerek duruşma salonuna gelen müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları polis ekipleri tarafından adeta didik didik aranıyor. Davanın bugün görülen duruşmasında birleşen iddianameye ve celse arasında gelen belgelere ilişkin müşteki avukatları beyanları alındıktan sonra tanık beyanlarına geçildi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Gözde Uludağ, 2015 yılında Ceyda Hacıbekiroğlu’nun yanına geldiğini ve fotoğrafçı olarak sözleşme yaptığını belirterek, "Muhatabım Ceyda Hacıbekiroğlu idi. Tüm işlemleri onunla birlikte yaptık. Onun benim yetkim yok şeklindeki sözleri karşısında sessiz kalmak istemedim ve ifade vermeye geldim" dedi.

"Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz"

Tanık ifadesi sırasında Hacıbekiroğlu’nun avukatının, "Ceyda’nın ifadesini nereden biliyor" şeklindeki söylemleri sonrasında duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Ceyda Hacıbekiroğlu ise Gözde Uludağ ile otelin fotoğraflarını çekmesi için anlaştığını söyledi. Yaşanan durum üzerine müşteki ve yakınları, "Pis katiller, yaşamadıklarını yaşamadan ölmeyeceksiniz. Katiller" dedi. Gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi.







