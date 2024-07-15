Tankların seslerini selalar susturdu

15 Temmuz’da düğmesine basılarak uygulamaya konulmak istenen kanlı FETÖ darbe girişimi, bir milletin topyekûn direnişiyle bastırıldı. Milletin hainlere karşı kıyama kalmasında din adamlarının da büyük rolü oldu. Darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’den gelen mesajla harekete geçen din görevlileri mesajın gereğini yerine getirerek, bilhassa sela okumaları, halkın darbeye karşı direnişinde ve inancını pekiştirmede büyük bir rol oynadı.

BARIŞ HAREKÂTI İLHAM OLDU

15 Temmuz gecesi sela oku fikrinin aklına geliş hikâyesini anlatan o dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez şu ifadeleri kullanmıştı: “Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında 12 yaşındaydım. Büyüklerimiz bir radyonun etrafında toplanmış, Barış Harekâtına ilişkin haberleri dinliyorlardı. Gece 01.00 ajansıydı. Şehitler vardı. Hüzünlendiler. Babam din görevlisiydi. Bana, ‘Oğlum, minareye çık, sela oku’ dedi. Seladan sonra millet camiye davet edildi. Sabaha kadar Kur’ân okundu, harekâta katılan askerlerimize ve ordumuza dua edildi. Bu, benim zihnime yer etmişti. Bu durum Kurtuluş Savaşı sırasında da yaşanmış. Kurtuluş Savaşı sırasında da selalar okunarak milletin maneviyatı yüksek tutulmaya çalışılmış.”

VATANDAŞTA GÜVEN OLUŞTURDU

15 Temmuz gecesi İstanbul’da ilk selayı okuyan Zeytinburnu Tepebağ Dutluk Camii İmamı İbrahim Köse ve Zeytinburnu Seyitnizam Camii Müezzini Şaban Kızılkaya o geceyi anlattı. İki camiden karşılıklı selaların okunmasının vatandaşa güven duygusu verdiğini belirten Köse, “Darbe girişimini yatsı namazından sonra cemaatten öğrendim. Ardından Zeytinburnu Müftüsü İsmail Gökmen hocamı aradım. Aramızda şöyle bir konuşma geçti: ‘Hoca efendi, benim tecrübeme göre böyle durumlarda sela verilmesi lazım.’ Biz darbe geçirmiş bir nesil değiliz. Biz Müftü Bey’den bu ilhamı aldıktan sonra Dutluk Camii ve Seyitnizam Camii’nde peş peşe selalar başladı. Selalar vatandaşın üzerinde güven oluşturdu” ifadelerini kullandı.

SABAHA KADAR SELA OKUDUM

İlk selaların okunduğu diğer caminin imamı Zeytinburnu Seyitnizam Camii Müezzini Şaban Kızılkaya da o gece sabaha kadar sela okuduğunu söyledi. 15 Temmuz gecesi Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın kendisini bizzat arayıp sela okumasını istediğini belirten Kızılkaya, sabah namazına kadar camide kaldığını söyledi. Kızılkaya şunları kaydetti: “Gittim abdest aldım. Camiye gelirken Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın beni bizzat kendisi aradı. ‘Hocam sela okuyunuz’ dedi. Ondan sonra biz karşılıklı sela okumaya başladık. Önce İbrahim Hocam daha sonra ben. Sabah namazına kadar her 10 dakikada bir, aralıklarla sela verdik.”

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