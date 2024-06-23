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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 884 tarihi mührü literatüre kazandırdı: Ankara'da sergilenmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tarihin tanığı 884 mührü, Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda sergilediklerini açıkladı.

Halil Akkoç
17:54 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 17:59 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
884 mühür, Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda sergilendi.
884 mühür, Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda sergilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'müzün envanterinde bulunan, tarihin kadim tanığı mühürlerimizi; Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda sergiliyoruz. Tarih boyunca devlet disiplini ve makam iradesinin bir göstergesi olan, belgelere hukuki kimlik kazandıran 884 parça mührümüzü; 5 yıl süren yoğun bir çalışmayla inceledik, literatürdeki yerlerini belirledik. Yüzyıllar öncesinden bugüne gelen mühürlerimizin her biri; kendi hikayesiyle, ilgililerini bekliyor" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, paylaşımında ayrıca mühürlerin özelliklerinin anlatıldığı bir videoya yer verdi.

#Mehmet Özhaseki
#Tapu
#Mühür
27 dakika önce
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