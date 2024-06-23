Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 884 tarihi mührü literatüre kazandırdı: Ankara'da sergilenmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'müzün envanterinde bulunan, tarihin kadim tanığı mühürlerimizi; Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda sergiliyoruz. Tarih boyunca devlet disiplini ve makam iradesinin bir göstergesi olan, belgelere hukuki kimlik kazandıran 884 parça mührümüzü; 5 yıl süren yoğun bir çalışmayla inceledik, literatürdeki yerlerini belirledik. Yüzyıllar öncesinden bugüne gelen mühürlerimizin her biri; kendi hikayesiyle, ilgililerini bekliyor" ifadelerini kullandı.