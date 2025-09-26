Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Tarihi caminin avlusuna bırakılan çanta fünye ile patlatıldı

Tarihi caminin avlusuna bırakılan çanta fünye ile patlatıldı

17:0626/09/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Tarihi caminin avlusuna bırakılan çanta fünye ile patlatıldı
Tarihi caminin avlusuna bırakılan çanta fünye ile patlatıldı

Balıkesir’de tarihi Zağnos Paşa Camii’nin avlusunda bırakılan çanta, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Karesi ilçesinde saat 14.30 sıralarında Zağnos Paşa Camii’nin bahçesindeki şadırvanın yanında bulunan sahipsiz çantayı fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Avludaki vatandaşlar dışarıya çıkarılarak çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çağırılan bomba imha uzmanı tarafından çanta fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.

Patlatılmasın ardından yapılan incelemede çantanın içinin boş olduğu ortaya çıktı.





#Balıkesir
#tarihi cami
#çanta
#bomba ihbarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞERONA KADRO SON AÇIKLAMALAR 26 EYLÜL: Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek, açıklama geldi mi?