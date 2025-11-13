Tarihi komisyonun toplanacağı tarih belli oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, güvenlik ve istihbarat gündemini ele almak üzere bir kez daha toplanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirilecek 17. toplantıda, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, iç güvenlik politikalarından bölgesel gelişmelere kadar kritik başlıklar masaya yatırılacak. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın kapsamlı sunumlar yapacak.
TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek 17. toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü toplanacak.
İki bakan ve MİT başkanı sunum yapacak
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.
Komisyon'un 17. toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı belirtildi.