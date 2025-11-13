Ticaret Bakanı Ömer Bolat Bosna Hersek’te

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saraybosna ziyaretimiz kapsamında, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Sayın Stasa Kosarac ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede; iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve sektörel iş birliği alanlarının güçlendirilmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağlarının, ekonomik iş birlikleriyle daha da pekiştirilmesi yönünde karşılıklı güçlü irademizi sürdüreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.