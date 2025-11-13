Yeni Şafak
Esnafa 124 milyarlık indirimli kredi desteği

Uğur Duyan
04:0013/11/2025, Perşembe
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk 9 ayında 190 bin 879 esnafa 124,5 milyar liralık indirimli kredi sağlandığını bildirdi. Bolat, "2002'den beri verilen indirimli krediler ile Halk Bankası'nın Hazine sübvansiyonlu kullandırdığı krediler 688,4 milyar lirayı buldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM'de milletvekillerinden gelen soru önergelerini yanıtladı. Bakan Bolat, Kovid-19 Salgını döneminde esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere Ticaret Bakanlığı tarafından gelir kaybı ve kira desteği olarak yaklaşık 9 milyar lira hibe desteği sağlandığını ifade etti. Bolat, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla verilen indirimli krediler ile Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine sübvansiyonlu kredilerin toplamının Eylül 2025 itibarıyla 124,5 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Faiz indirimli kredilerden toplamda 190 bin 879 esnaf, sanatkâr ve tacir yararlandı. 2002 yılından bu yana ise bu kapsamda 688,4 milyar lira sübvanisyonlu kredi verildi.

FAİZ ORANI %25'E DÜŞÜRÜLDÜ

Bolat, işletme kredilerinin üst limitlerinin 1 milyon liraya, yatırım kredilerinin üst limitlerinin ise 2,5 milyon lira çıkarıldığını anımsattı. Kredilerin yıllık faiz oranının yüzde 25'e indirildiğini de hatırlatan Bolat, azami 5 yaşına kadar ikinci el araç alımlarının yatırım kredisi kapsamına alındığını da vurgulayarak, "Esnafın kredi alabilmesi için ticari faaliyetine başlangıç süresinden itibaren geçmesi gereken 6 aylık süre 3 aya düşürülmüştür. ESKKK vasıtasıyla verilen kredilerin daha önce 3 ay olan azami taksit ödeme vadesi isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatılmıştır. Kredilerin geri ödeme vadesinde de bir düzenleme yapılarak 36 ay olan toplam kredi geri ödeme süresi genişletilmiş ve 48 aya yükseltilmiştir" dedi. Bakan Bolat, yılın ilk 9 ayında 236 bin 349 esnaf ve sanatkârın işyeri tescil belgesi aldığını, 83 bin 302 esnaf ve sanatkarın ise terkin (kayıt silme) işleminin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.



