Tarihi surlarda ikinci vahşet önlendi

23 Mayıs'ta surlar üzerinde şüpheli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.D.Y. ve 18 yaşındaki A.H.K.’yi gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, surların üzerinde bulunan ve sevgili oldukları öğrenilen E.D.Y. ve A.H.K.’yi emniyete götürdü. Şahıslara ait cep telefonlarının incelenmesi sonucunda, 2024 yılında Edirnekapı surlarında meydana gelen cinayet olayıyla ilgili içerik ve yazışmalar olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu E.D.Y.’nin ailesine bildirdi. Olayla ilgili olarak E.D.Y. ve annesi, A.H.K.’den şikayetçi olmazken, A.H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.H.K.’nin 3 hafta süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Olay sonrası E.D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Öte yandan A.H.K.’nin bir süredir İstanbul’da psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi.