Tarım Bakanlığı açıkladı: Dana ve kuzu eti diye satılan üründe kanatlı et tespit edildi

Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı 1 Temmuz tarihli listede, Türkiye genelinden çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları yayınladığı liste arasında Niğde'den iki firma yer aldı. Yapılan denetimlerde bu firmaların

"dana ve kuzu eti"