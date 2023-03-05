Tarım ve hayvancılık başladı

Deprem bölgesinde tarım ve hayvancılık işleriyle geçimini sağlayan çiftçiler, tarım arazilerine geri döndüler. Bazıları soğan-sarımsak, arpa-buğday tarlalarının bakımını yaparken, bazıları da üzüm bağlarının budama işlemlerini gerçekleştirdi. Hayvancılıkla geçimini sağlayanlar da tekrar hayvanlarını otlatmaya başladı.

Pazarcık Yumaklıcerit Mahallesi'nde Besni üzümü yetiştiriciliği yapan Fikret Aslan, "Depremi atlattıktan sonra mecbur işimizin başına döndük. 6-7 ay bağ içerisinde çalışırız. 5 gündür çalışıyorum 1 ay devam eder. Bu köyde yüzde 80-90'ı bağcılıkla uğraşır" diye konuştu.

HAYVANLARIMI OTLATMAM GEREKİYOR

Nurdağı’nda yaşayan çoban Ömer Deveci, koyunlarını otlatmaya devam ediyor. Deveci, "Yörük bir aileydik. 23 sene önce Nurdağı'na geldik. Buradan da başka yere göçmedik. Depremde evim yıkıldı, eşim vefat etti. Kızılay’ın vermiş olduğu çadırda kalıyorum. 1 yaşındayken elim yandığından dolayı tek elim yok. 53 yıldır çobanlık yapıyorum. Burada da kendi hayvanlarıma bakıyorum 70 tane koyunum var. 5 koyunum enkaz altında kaldı. Ekmek paramı bu şekilde kazandığım için koyunları otlatmam gerekiyor" ifadesini kullandı.

HAYAT DEVAM EDİYOR

Depremde evi yıkıldığı için İslahiye’deki akrabalarının yanına gelen ve burada kardeşlerine tarımsal faaliyetlerde yardım eden Bayram Bilben şunları söyledi: "Hep birlikte çadırda kalıyoruz. Tarım arazilerime bakmak zorundayız. Tarlalarımıza gübre atma işlemine başladık. Büyük tarlaları traktörlerle gübre atarken, küçük tarlalara da gübre atıyoruz. İnşallah yağışlı bir mevsim geçer. Çünkü haziran ayına kadar yetişen ekinlere biçmeye başlayacağız."

Ürün paraları hemen ödeniyor

Depremden etkilenen illerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için güçlerini birleştiren Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendecileri Derneği bölgede hasat ve ekim çalışmaları başlattı. Hasat edilememiş ürünlerin hasat edilerek piyasa fiyatı ile Gıda Perakendecileri Derneği üyesi perakende marketlere satışını amaçlayan çalışmada çiftçiye ürünün parası hemen ödeniyor. Ayrıca illerde tarımın sürdürülebilirliği için ekim faaliyetleri de başladı.

Tohum ekimleri başladı

Çiftçi Enes Akkurt, "Ekonomik olarak ülkenin de normal hayata dönmesi için işimize yeniden başladık. Herkes korkuyor ama ekonomiyi canlandırmak için işlerimizin başına döndük. Çalışmasak tarlalar boş kalacak. Depremle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Şu anda çerezlik ay çiçeği çekirdeği ekimi yapıyoruz. Tohumu atıyoruz" diye konuştu.







