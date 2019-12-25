Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 55 yangından 38'i söndürüldü

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Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den Suudi mahkemesinin kararına tepki: Sorulara cevap verilmiyor

Vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayete ilişkin Suudi mahkemesince alınan kararı değerlendirdi. Cengiz, "Kararda 15 aydan beri sorulan 'neden bu iş yapıldı', 'emri kim verdi' ve 'ceset nerede' sorularına cevap verilmiyor. Kararın kabul görebilmesi için bunların cevabının açıklanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.