Gündem Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 55 yangından 38i söndürüldü
POLİTİKA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 55 yangından 38'i söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 55 yangından 38'i söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "55 yangından 38'i söndürüldü. Yangınlarda toplamda 260 hektar alan zarar gördü" dedi.

Haber Merkezi AA Tvnet
Karadeniz'in 4 ilinde orman yangınları çıktı.
Karadeniz'in 4 ilinde orman yangınları çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Karadeniz Bölgesi'nde devam eden örtü yangınlarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

  • "Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var."

Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Yangınların çıkış sebebinin araştırıldığına işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

  • "Bunun sebebi nedir? İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. Yıldırım da düşmediğine göre burada insan faktörü ön plana çıkıyor. Burada tabii kasıtla ihmal, bu konuları araştıracak olan kolluk kuvvetleridir. Kolluk kuvvetleri bununla ilgili gerekli çalışmaları zaten yapıyor. Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."

Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor: 22 ilden gelen ekipler yangınlara müdahale ediyor
GÜNDEM
Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor: 22 ilden gelen ekipler yangınlara müdahale ediyor

TSKda bir ilk: Tamamen yerli TÜMOSAN motor

TSK'da bir ilk:
Tamamen yerli TÜMOSAN motor

​6x6 ve 8x8 zırhlıların 'gücü' Türk mühendislerden.
55 yangından 38i söndürüldü

55 yangından 38'i söndürüldü

​Bakan Pakdemirli, Karadeniz'deki yangınlara ilişkin konuştu.
Öldürüldükten sonra aşağıya atıldı

Öldürüldükten
sonra aşağıya atıldı

​Şule Çet davasında gerekçeli karar açıklandı.
İtibarı sıfırlandı

İtibarı sıfırlandı

​Suudi Arabistan'ın imaj düzeltme çabaları işe yaramıyor.
Dev projede <br>sona gelindi

Dev projede
sona gelindi

​ABD yaptırımla tehdit etmişti, Cumhurbaşkanı açacak.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Erdoğan'dan<br> flaş açıklama

Erdoğan'dan
flaş açıklama

Tunus'tan tüm dünyaya 'Akdeniz' mesajı verdi.

Yerli otomobilden <br>yeni fotoğraf

Yerli otomobilden
yeni fotoğraf

Ön panjurdaki 'lale' detayı dikkat çekiyor.
200 akademisyen imzaladı

200 akademisyen imzaladı

​Kanal İstanbul'un ÇED raporunda dikkat çeken detay.
Kızıla büründü

Kızıla büründü

​Caddebostan Sahili'nde şoke eden görüntü.
Teröristler yine sivilleri hedef aldı

Teröristler yine sivilleri hedef aldı

​EYP yüklü 2 motosikleti patlattılar: 14 kişi yaralandı.
Kızağa çekildi

Kızağa çekildi

​Olaylı maçın 'kahramanlarına' maç yok.
Maden <br>ocağında patlama

Maden
ocağında patlama

İki işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.
Yerli otoda<br>öne çıkan 3 il

Yerli otoda
öne çıkan 3 il

​Tasarımı ve özellikleriyle 80 milyonun gündeminde.
Gizli hazine

Gizli hazine

​Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise 3.'sü olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.