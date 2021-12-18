Gündem Tarladan sofraya üretken belediyecilik
İSTANBUL

Tarladan sofraya üretken belediyecilik

Silivri Belediyesi’nden yağ konusunda örnek bir çalışma yapıldı. Belediye kendi arazisinde yetiştirdiği ayçiçekleri işleyerek elde ettiği 50 bin litre yağı 10 bin vatandaşa ücretsiz olarak dağıtacak.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​Tarladan sofraya üretken belediyecilik
Silivri Belediyesi ekipleri tarafından teslim alınan sıvı yağlar, Silivri’de yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

MHP’li Silivri Belediyesi, belediyeye ait atıl durumda bulunan tarım arazilerini işleyerek 50 bin litre sıvı yağ üretti. 5 litrelik kutulara koyulan sıvı yağlar, Silivri’de yaşayan 10 bin vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak. Silivri Belediyesi tarafından bu yıl başlatılan proje kapsamında, atıl durumda olan 500 dönüm tarım arazisine ayçiçeği ekildi. Hasat edilen yaklaşık 50 ton ayçiçeği, hayırseverlerin de desteği ile özel bir yağ fabrikasında işlenerek sıvı yağa dönüştürüldü.

Silivri Belediyesi kendi ayçiçek yağını üretti: 10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak
GÜNDEM
Silivri Belediyesi kendi ayçiçek yağını üretti: 10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak

ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

  • Fabrikada üretilen 50 bin litre sıvı yağ, 5 litrelik 10 bin tenekede ambajlandı. Silivri Belediyesi ekipleri tarafından teslim alınan sıvı yağlar, Silivri’de yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Silivri Belediye Başkanı MHP’li Volkan Yılmaz, şunları söyledi: ‘500 dönüm arazimizde ektiğimiz ayçiçeklerimizi, Tekirdağ Muratlı ve Antalya yağ tesislerinde yağ haline dönüştürdük ve teslim aldık. 50 bin litreden oluşan 10 bin teneke ayçiçek yağını, bu yılda ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız, hayırlı olsun.’
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