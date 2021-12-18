​Tarladan sofraya üretken belediyecilik

MHP’li Silivri Belediyesi, belediyeye ait atıl durumda bulunan tarım arazilerini işleyerek 50 bin litre sıvı yağ üretti. 5 litrelik kutulara koyulan sıvı yağlar, Silivri’de yaşayan 10 bin vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak. Silivri Belediyesi tarafından bu yıl başlatılan proje kapsamında, atıl durumda olan 500 dönüm tarım arazisine ayçiçeği ekildi. Hasat edilen yaklaşık 50 ton ayçiçeği, hayırseverlerin de desteği ile özel bir yağ fabrikasında işlenerek sıvı yağa dönüştürüldü.
ÜCRETSİZ DAĞITILACAK
- Fabrikada üretilen 50 bin litre sıvı yağ, 5 litrelik 10 bin tenekede ambajlandı. Silivri Belediyesi ekipleri tarafından teslim alınan sıvı yağlar, Silivri’de yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Silivri Belediye Başkanı MHP’li Volkan Yılmaz, şunları söyledi: ‘500 dönüm arazimizde ektiğimiz ayçiçeklerimizi, Tekirdağ Muratlı ve Antalya yağ tesislerinde yağ haline dönüştürdük ve teslim aldık. 50 bin litreden oluşan 10 bin teneke ayçiçek yağını, bu yılda ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız, hayırlı olsun.’