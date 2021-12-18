​Tarladan sofraya üretken belediyecilik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı: Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin konuştu. En küçük bir taviz verilmeyeceğini ifade eden Oktay, 'Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz. Hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak faaliyette bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Bilhassa Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, ülkemiz ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir.' diye konuştu.