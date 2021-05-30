Tarlasına inen paraşütçüyle diyaloğu gündem olan çiftçinin uçma hayali gerçekleşti: Bu kez de havada güldürdü

Burdur merkez Yassıgüme köyünde oturan çiftçi Kazım Öz'ün arpa ekili tarlasına inen Kanadalı yamaç paraşütçüsüyle yaptığı Burdur şiveli diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

OYNAT 01:54 Burdurlu çiftçinin tarlasına inen Kanadalı yamaç paraşütçüsüyle diyaloğu kırdı geçirdi Burdur'da çiftçilik yapan Kazım Öz, tarlasına inen yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsüyle diyaloğunu kamerayla kaydetti. Burdur şivesiyle konuşan Öz ile kısıtlı düzeyde Türkçe bilen paraşütçü arasındaki diyalog izleyenleri gülümsetti.



Denizli Çameli Yaylacık Dağı'ndan dün sabah atlayış yapan yamaç paraşütçüsü yaklaşık 110 kilometre ilerideki Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde Kazım Öz'e ait Gelen Çayırı mevkiindeki arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Tarlasına inen paraşütçüyü gören Kazım Öz de motosikletine binip, hemen yanına geldi. Cep telefonunun kamerasını açan Kazım Öz, sosyal medyadan yayın yapmaya başladı. Yerel şiveyle konuşan Kazım Öz ile kısıtlı düzeyde Türkçe bilen yabancı paraşütçü arasında yaşanan ilginç ve güldüren diyaloglar görüntülere yansıdı.

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Kanadalı paraşütçüyle yaptığı konuşma binlerce kez izlenip, yorumlanan Kazım Öz, gazetecilere verdiği röportaja imkan olursa uçmak istediğini dile getirdi.

İkili atlayış yaptı

Burdur Yamaç Paraşütü ve Spor Kulübü üyeleri, Kazım Öz'ün bu isteğini yerine getirmek üzere Avşar Tepe'ye davet etti. Kazım Öz, Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkan Fatih Kılıçaslan ile Avşar Tepe'den Burdur Gölü halk plajına ikili atlayış yaptı.

DHA

"Kazasız belasız iniş ya Rabbim"

Uçuş anını cep telefonuyla görüntüleyen Kazım Öz, "Abi ne bu. Kazasız belasız iniş ya Rabbim. İnsan korkuyor buradan. Allah'ım ya Rabbim" diyerek yaşadığı heyecan ve korkuyu dile getirdi.

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DHA

GÜNDEM Burdur'da çiftçi tarlasına inen paraşütçüyle buluştu

"Abi gözünü seveyim etme"

Fatih Kılıçaslan'ın akrobatik hareketleri sırasında ise kendinden geçen Kazım Öz, "Abi gözünü seveyim etme. İndir abi. Gözlerimi kapattım abi. Abi mahsus mu ediyorsun? Kolu bacağı kırmayalım" diye bağırdı.

DHA

'ELLERİM AYAKLARIM TİTRİYOR'

Burdur Gölü halk plajına indiklerinde ise "Kazasız belasız indik. Ne dersen de ayakların yere basacak" diyen Kazım Öz, paraşütle atlama deneyimini ise şöyle değerlendirdi:

DHA



"Yamaç paraşütünü merak ediyordum. Fatih ağabey davet etti. Burdur'a geldim. Atlayışımızı yaptık. İlk başta sıkıntı yoktu. Sonra ne yaptı bilmiyorum ipleri çekip, korktuk. Ellerim ayaklarım titriyor. Zevkli, havada döndük. Devamlı havalarda uçanları görüyordum. Fatih ağabey davet etti. İşi gücü bıraktık uçuşa geldik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

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FOTOĞRAF 7 Gelen Çayırı mevkiindeki arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Tarlasına inen paraşütçüyü gören Kazım Öz de motosikletine binip, hemen yanına geldi. Cep telefonunun kamerasını açan Kazım Öz, sosyal medyadan yayın yapmaya başladı. Yerel şiveyle konuşan Kazım Öz ile kısıtlı düzeyde Türkçe bilen yabancı paraşütçü arasında yaşanan ilginç ve güldüren diyaloglar görüntülere yansıdı. Paraşütçünün yabancı uyruklu olduğunu anlayan Kazım Öz, önce Niye ekinin içine iniyorsun? diye sordu. Paraşütçü ise üzgün olduğunu ve Çameli'nden gelerek tarlaya acil iniş yaptığını söyledi. Paraşütçünün Kanadalı olduğunu öğrenen Kazım Öz gülerek, Boyuna buraya iniyorsunuz. 3 sene önce de biri indi buraya. Zaten yağmur yok eser yok bir de gelip ekinin içine iniyorsun dedi. Elindeki telsiz ve diğer cihazları merak edip sorduğu paraşütçüye, Akrabalarını çağır, insinler buraya, döverler bak burada diyen Kazım Öz'e paraşütçü ise Arkadaşlarım buraya gelecek diye cevap verdi. Bir süre sonra paraşütçünün arkadaşlarının minibüsle tarlaya geldiğini gören Kazım Öz, Valla akrabaları geldi yemin olsun. Koşuyorlar derken, paraşütçüye de Bana bir şey yaparlar mı? Beni dövmezler değil mi? Gel gel, koş koş diye seslendi. Paraşütçülerle bir Türk'ün de geldiğini gören Kazım Öz, ona da yaşanan durumu anlattı ve nereden geldiklerini sordu. Tarlasına indiği için ekinlerinin zarar gördüğünü söyleyen Kazım Öz, paraşütçüye, 2 bin euro atacaksınız bana. Hesap numarası vereyim mi? O zaman Alman çikolatası ver. Tabii akrabaların gelmeden önce böyle değildin diye seslendi. Kazım Öz'ün fotoğraf çektirdiği paraşütçüler daha sonra minibüsle bölgeden ayrıldı. Güldüren diyalogların yaşandığı anları anlatan Kazım Öz, Paraşüt buraya indi. Ben mobiletle geldim. Biraz Burdur şivesiyle konuştuk. Bundan 2-3 sene önce de gelmişlerdi. Tanıştık, konuştuk, biraz espri yaptık. Kanadalıymış. Telsizle bildirdi, arkadaşları geldi. Denizli Çameli'nden havalanıyorlarmış. Ben balya yaparken daha önce de inmişlerdi. Biraz takıştık. Biraz Alman çikolatası, biraz euro istedik, o espriydi tabii. Türkçe biraz biliyordu. Üç kişi geldi. 'Beni de uçur' dedim. Herhalde ilk başta korktu benden. Özür dilemeye başladı dedi. Daha önce uçma deneyimi olmadığını aktaran Kazım Öz, tarlasına inen paraşütçülerden birinden kendisini uçurmasını isteyeceğini de söyledi. Tarlaya inen yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu Burdur'da 30 yaşındaki çiftçi Kazım Öz, tarlasına inen Kanadalı yamaç paraşütçüsüyle diyaloğunu kamerayla kaydetti. Burdur şivesiyle konuşan Öz ile kısıtlı düzeyde Türkçe bilen paraşütçü arasındaki diyalog izleyenleri gülümsetti. Öz'ün "Niye ekinin içine iniyorsun? Zaten kuraklık var" sözleri kahkahaya boğdu.

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OYNAT 00:21 Burdurlu çiftçi tarlasına inen Kanadalı paraşütçüye çikolata ikram etti Burdur'da önceki gün tarlasına inen yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsüyle yaşadığı diyalogla gündem olan çiftçi Kazım Öz, bugün aynı paraşütçüyle buluştu. Denizli'nin Çameli ilçesinden kalkan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü bugün de Yassıgüme'nin yanındaki Hacılar Köyü'ne indi. Kazım Öz tesadüfen karşılaştığı yamaç paraşütçüsüne çikolata ikram ettiği anları sosyal medya hesabından 'Geldi iki gözümün çiçekleri', 'Kendi ülkemizin çikolatasını verdik, konuştuk, anlaştık' mesajıyla paylaştı. BiP'te paylaş

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