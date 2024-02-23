Taşınma birkaç ay sürebilir

3 bin 800 kişi görev yaptığı alandaki toprağın taşınmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor. Derenin ağzındaki topraklar eski maden ocağına çekilecek. Sonra da sızdırmaz hale getirilecek. Sahada bakanlık ekipleriyle birlikte çalışma yürüten Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu heyelan riskinin ortadan kaldırılması için önceliğin ağır yükün ortadan kaldırılmasına verildiğini söyledi. Gökçeoğlu, “Büyük bir kütle hareket etti ve bu alan henüz dengeye ulaşmadı. Üst taraflarda özellikle askıda çok fazla malzeme var. Bu malzeme her an akmaya başlayabilir” dedi. Gökçeoğlu, sadece ağır olan kısım kaldırıldıktan sonra çalışmalara başlanacağını söyledi.
Candan Gökçeoğlu.
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16 dakika önce