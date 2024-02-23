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Taşınma birkaç ay sürebilir

Erzincan’daki altın madeninde ikinci toprak kayması riski üzerine durdurulan çalışmalar, liç alanındaki taşınmanın ardından yeniden başlayacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 23:58 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Candan Gökçeoğlu.
Candan Gökçeoğlu.

3 bin 800 kişi görev yaptığı alandaki toprağın taşınmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor. Derenin ağzındaki topraklar eski maden ocağına çekilecek. Sonra da sızdırmaz hale getirilecek. Sahada bakanlık ekipleriyle birlikte çalışma yürüten Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu heyelan riskinin ortadan kaldırılması için önceliğin ağır yükün ortadan kaldırılmasına verildiğini söyledi. Gökçeoğlu, “Büyük bir kütle hareket etti ve bu alan henüz dengeye ulaşmadı. Üst taraflarda özellikle askıda çok fazla malzeme var. Bu malzeme her an akmaya başlayabilir” dedi. Gökçeoğlu, sadece ağır olan kısım kaldırıldıktan sonra çalışmalara başlanacağını söyledi.


Anagold Madenciliğin Türkiye Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm
Anagold Madenciliğin Türkiye Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ile serbest bırakılan Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı gönderdiği ile ilgili olarak Demirci, "Ben saat farkı nedeniyle görmemişim. Olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda 3 gün sonra maili gördüm. Zaten böyle durumlarda oradaki sorumlu bütün üst yöneticilere bilgi amaçlı mailler atmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailidir. Bununla ilgili aslında sorumlu olan kişi benden herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir. Normalde iş sağlığı güvenliği eğitiminde ve prosedürlerde bu hususlar ile ilgili maden sahasının çok tehlikeli sınıf kategorisinde bulunması nedeniyle en alttaki işçinin dahi tehlikeyi fark ettiği zaman durdurma yetkisi bulunmaktadır" dedi.




#Maden Kazası
#Erzincan
#İliç
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