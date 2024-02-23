Taşınma birkaç ay sürebilir

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ile serbest bırakılan Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı gönderdiği ile ilgili olarak Demirci, "Ben saat farkı nedeniyle görmemişim. Olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda 3 gün sonra maili gördüm. Zaten böyle durumlarda oradaki sorumlu bütün üst yöneticilere bilgi amaçlı mailler atmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailidir. Bununla ilgili aslında sorumlu olan kişi benden herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir. Normalde iş sağlığı güvenliği eğitiminde ve prosedürlerde bu hususlar ile ilgili maden sahasının çok tehlikeli sınıf kategorisinde bulunması nedeniyle en alttaki işçinin dahi tehlikeyi fark ettiği zaman durdurma yetkisi bulunmaktadır" dedi.