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BİTLİS

Tatvan'da operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 16 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarında bugün saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 16 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarında bugün saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Tatvan ilçesi mülki sınırlarındaki Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Sarıdal, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 30 Temmuz 2019 Salı günü saat 15.00'dan 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
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