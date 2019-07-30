Tatvan'da operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı Bitlis'in Tatvan ilçesinde 16 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarında bugün saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Haber Merkezi 30 Temmuz 2019, 21:49 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019, 21:53 AA