TBMM Başkanı Kurtulmuş 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda' konuştu: Bu süreç başarıya ulaşacaktır

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş süreç komisyona güç veren iradenin geçici bir heyecan olmadığı tarihsel bir sorumluluktan kaynaklandığını ifade ederek, "Bu süreç başarıya ulaşacaktır. Bugün bu sürecin arkasında milletimiz vardır, sizler varsınız. Meclisimiz var, akıl var, hukuk var, vicdan var. Bu sefer hep birlikte kazanacağız, bu sefer hep birlikte konuşacağız ve başaracağız. Kaybedenler sadece bozguncular, basiretsiz ve kifayetsizler olacak" dedi.
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17'nci toplantısını yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki komisyon yasal çerçeve çalışması öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı son kez kapalı toplantıda dinledi. Kapalı toplantı için yapılan oylamada DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, hayır oyu kullanırken, komisyonda 11 üye temsil edilen CHP grubu çekimser kaldı.
Toplantıya ilk olarak 8 Ağustos'ta gelen İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın 3 aylık aranın ardından ikinci kez, sürece ilişkin sahadan gelen yeni bilgiler hakkında sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Sesi çok çıkanın değil milletin meclisi
Ülkesini seven siyasi rakibini düşünmez
Ülkesini seven, siyasi rakibini düşman diye tarif etmez. Biz şahıslarla değil, fikirlerle konuşuyoruz. İftirayla değil, fikirlerimizle tartışıyoruz. Kimlerin birlikteliğimizden rahatsız olduğunu, kimlerin dayanışmamızı küçültmeye çalıştığını gayet iyi görüyoruz. Birliğimize yönelen her saldırı, bizi daha da kenetliyor.
Milli iradenin duvarına çarpacak
Komisyon, çalışmalarını tamamladığında, toplumda yargı süreçlerinin öngörülebilirliğinin artacağına yürekten inanıyorum. Nihayetinde Komisyonumuz, milletçe kurduğumuz büyük sofranın siyasal mutfağıdır. Burada hazırlanan her öneri, o sofraya konan helal bir lokmadır. Evet, engel çıkarmaya çalışanlar olacaktır. İçeriden ya da dışarıdan, kimisi şahsi hesaplarla, kimi makam kaygısıyla bu dayanışmayı ve kardeşliği durdurmak isteyenler de ortaya çıkabilecektir. Ülkemizin yolunu kesmeye çalışanların gayretleri, milletin iradesinin duvarına çarparak dağılmaktadır.
Kalıcı barışı büyüteceğiz
Devlet, vatandaşının safında durdukça; vatandaş, hakkını devletin güvencesinde bilecektir. Kalıcı barışı büyüteceğiz, ortak iyiliği kurumsallaştıracağız. Biz kimseyi dışlamadan ilerlemek zorundayız. Kimseyi kaybetmeden kazanmak, kimseyi ötelemeden merkezde tutmak durumundayız.
Hep birlikte kazanacağız
Bu komisyona güç veren irade geçici bir heves değil, tarihsel bir sorumluluktur. 'Terörsüz Türkiye', terörsüz bölgenin de uzlaşma hedeflerinden birisidir. Dünyanın değiştiği bu fevkalade dinamik dönemde bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Komisyonumuz bu siyah iradenin siyasi ifadelerinden biridir. Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi, üçü birbirini tanımlayan, birlikteliğimizin farklı tezahürleridir. Bugün Türkiye hem kendi içinde hem çevresinde barışın dinini konuşabiliyorsa burada, 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının ve özellikle bu çerçevede komisyonumuzun katkısı büyüktür. Artık bu ülkede ötekileştirme siyaseti, kimlik kavgası ve ayrılık söylemi asla kök bulmayacaktır. Milletimiz çabalarımızın kıymetini biliyor. Vatandaşlarımız ortak değerimizin ve toplumsal iyiliğin arkasındadır. Bugün burada milletimize net bir şekilde ifade etmek istiyorum; bu süreç başarıya ulaşacaktır. Bugün bu sürecin arkasında milletimiz vardır, siz varsınız, Meclisimiz var, akıl var, hukuk var, vicdan vardır. Komisyonumuz ve milletvekillerimiz milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla çalışmaya devam ediyoruz. Bu gayretler geleceğe güvenle bakan ülkemizin umududur. Çalışmalarımız sıradan bir raporla değil, tarihe düşen değerli bir nokta tamamlanacaktır. Bu sefer hep birlikte kazanacağız. Bu sefer hep birlikte konuşacağız ve başaracağız. Kaybedenler sadece bozguncular, basiretsizler ve kifayetsizler olacaktır.