TBMM Başkanı Kurtulmuş 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda' konuştu: Bu süreç başarıya ulaşacaktır

Bu komisyona güç veren irade geçici bir heves değil, tarihsel bir sorumluluktur. 'Terörsüz Türkiye', terörsüz bölgenin de uzlaşma hedeflerinden birisidir. Dünyanın değiştiği bu fevkalade dinamik dönemde bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Komisyonumuz bu siyah iradenin siyasi ifadelerinden biridir. Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi, üçü birbirini tanımlayan, birlikteliğimizin farklı tezahürleridir. Bugün Türkiye hem kendi içinde hem çevresinde barışın dinini konuşabiliyorsa burada, 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının ve özellikle bu çerçevede komisyonumuzun katkısı büyüktür. Artık bu ülkede ötekileştirme siyaseti, kimlik kavgası ve ayrılık söylemi asla kök bulmayacaktır. Milletimiz çabalarımızın kıymetini biliyor. Vatandaşlarımız ortak değerimizin ve toplumsal iyiliğin arkasındadır. Bugün burada milletimize net bir şekilde ifade etmek istiyorum; bu süreç başarıya ulaşacaktır. Bugün bu sürecin arkasında milletimiz vardır, siz varsınız, Meclisimiz var, akıl var, hukuk var, vicdan vardır. Komisyonumuz ve milletvekillerimiz milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla çalışmaya devam ediyoruz. Bu gayretler geleceğe güvenle bakan ülkemizin umududur. Çalışmalarımız sıradan bir raporla değil, tarihe düşen değerli bir nokta tamamlanacaktır. Bu sefer hep birlikte kazanacağız. Bu sefer hep birlikte konuşacağız ve başaracağız. Kaybedenler sadece bozguncular, basiretsizler ve kifayetsizler olacaktır.