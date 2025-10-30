Komisyon çalışmalarının 5 Ağustos'ta başladığını ve komisyonun çalışmalarını başarılı bir şekilde ilerlettiğini belirten Kurtulmuş, bu sürecin, komisyonun toplantısını yapacağı son güne kadar da böyle devam edeceğine inandığını dile getirdi.





Komisyonun, tarihi bir görevi millet adına üstüne aldığını ifade eden Kurtulmuş, komisyon toplantılarında bu zamana kadar geniş katılımlı ve kapsamlı bir müzakere süreci gerçekleştirildiğini, 130'a yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle kanaat önderlerinin fikirlerini ve tekliflerini paylaştığını kaydetti.

Müzakerelerde büyük bir olgunlukla herkesin birbirini dinlediğini hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Komisyonumuz esası itibarıyla Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek, demokratik standartları son derece yüksek bir çalışma dönemini gerçekleştirdi. Ayrıca başlangıçta hep birlikte kararlaştırdığımız prensiplerin hepsine sonuna kadar uyarak bu süreci yürüttük. Böylece başarılı bir çerçeve ortaya konulmuş oldu. Bu anlamda komisyon, örgütün silah bırakması ve kendini tasfiye etme sürecinin gereklerini millet adına takip etmek ve siyasi partilerin müşterek fikirleriyle ortaya kanaatler oluşturmak bakımından önemli bir görev, iş icra etti ve bundan sonra da icra edecektir."

Komisyonda sadece bir grubun, bir partinin, bir siyasi kanadın görüşlerinin, isteklerinin ve beklentilerinin doğrultusunda bir çalışma ortaya konulamayacağını dile getiren Kurtulmuş, "herkesin fikri kendine saklı kalmak şartıyla müşterek noktalarda buluşabilmenin ve böylece ortak hedefler noktasında bu tarihi görevi icra edebilmenin", komisyonun önceliklerinden birisi olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, şimdiye kadar ittifakla karar alınmasının da bu prensibe bağlı kalındığının önemli bir göstergesi olduğunu aktardı.



