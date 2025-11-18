Zap’tan çekilme sonrası gözler Ankara'da: Komisyonun 17. toplantısında gündem "İmralı"

Terörsüz Türkiye sürecinde peş peşe atılan adımların ardından gözler yeniden Meclis’e çevrildi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarında rapor aşamasına gelirken, 17’nci toplantısının ana başlığı “İmralı” olacak. Komisyonun İmralı’ya gitmesine yönelik müzakerenin açılması beklenirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın süreçle ilgili kapsamlı sunumlar yapacağı belirtildi.





İmralı ziyaretine kapı aralanıyor





Bugüne kadar 16 toplantı yapan komisyonun, Meclis çatısı altında alacağı yeni kararların süreç açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor. Komisyonun uygun görmesi hâlinde İmralı’ya bir ziyaret gerçekleştirilebilecek.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Komisyon İmralı’ya gitmeli, mesajlar doğrudan alınmalı” yönündeki açıklaması, bu ihtimali güçlendiren bir adım olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından, komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin tereddütlerin büyük ölçüde giderildiği bildirildi. AK Parti kaynakları da “İmralı ziyareti doğru zamanda faydalı olur” değerlendirmesinde bulundu.





TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise kararın komisyona ait olduğunu belirterek, nitelikli çoğunluk olan 31 üyenin oyuyla bu adımın atılabileceğini ifade etmişti.





Mekanizmalar işletiliyor





Terörsüz Türkiye sürecindeki mekanizmalar, örgütün sahadaki hareketliliği ve çekilme kararlarıyla birlikte daha görünür hâle geldi. 11 Temmuz’da PKK’nın silah bırakması ve 26 Ekim’de sınır hattındaki mağaralardan çekileceğini duyurması sürecin seyrini değiştiren gelişmeler olarak öne çıkmıştı.





PKK Zap’tan çekildi





Bu gelişmeleri takiben, 16 Kasım’da PKK’nın Zap bölgesinden çekildiğini açıklaması yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın komisyonda yapacağı sunumda, sahadaki son tabloyu ve gelinen aşamayı milletvekillerine detaylarıyla aktaracağı ifade ediliyor.







