Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da görüntülendi! Fenerbahçe ile görüşüyor

09:4418/11/2025, الثلاثاء
G: 18/11/2025, الثلاثاء
İngilizlerin ünlü yıldızı İstanbul'da yemek yerken görüntülendi. Oyuncunun, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Ajansspor'da yer alan habere göre İngiliz yıldız, İstanbul'da görüntülendi.

Bonservisi Manchester United'ta bulunan Sancho, bu sezon Aston Villa forması ile 11 haftası geride kalan Premier League'de yalnızca 4 maçta süre bulabildi.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını Manchester United'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu ile sözleşme yenilemeyi düşünmediğini iddia etmişti.

Öte yandan oyuncunun İstanbul'a Fenerbahçe ile görüşmek için geldiği ifade edildi.

Takvim'in haberine göre, önceki akşam İstanbul'a gelen Sancho ile iki yönetici yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Sezon başında da transfer gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu teklifi geri çevirmişti. Fenerbahçe'nin ara transfer için değil, yeni sezon planlaması kapsamında İngiliz yıldızla görüştüğü belirlendi.

Fenerbahçe yönetiminin ilk yapılan görüşmede Sancho'nun kariyer planlaması ve ekonomik beklentileri ile alakalı bilgi aldığı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde daha ileri seviyede temasların devam edeceği gelen bilgiler arasında.

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da 8 maçta forma giyebilen Jadon Sancho gol ya da asist katkısı yapamadı.

#Fenerbahçe
#Jadon Sancho
#İstanbul
