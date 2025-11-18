Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da görüntülendi! Fenerbahçe ile görüşüyor

Takvim'in haberine göre, önceki akşam İstanbul'a gelen Sancho ile iki yönetici yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Sezon başında da transfer gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu teklifi geri çevirmişti. Fenerbahçe'nin ara transfer için değil, yeni sezon planlaması kapsamında İngiliz yıldızla görüştüğü belirlendi.