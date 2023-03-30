TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile TBMM'de bir araya geldi.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile önce baş başa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Şentop, görüşmede, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin Türk halkı için büyük anlam taşıdığını belirtti.
Böyle zamanlarda dost ve kardeş ülkeleri yanlarında görmenin büyük bir teselli olduğunu kaydeden Şentop, "Macaristan'ın, depremlerin hemen ardından göndermiş olduğu arama kurtarma ekipleri ve ayni yardım göndermek suretiyle göstermiş olduğu güçlü dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Macaristan ile Türkiye ilişkilerine de değinen Şentop, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması kararının önemini vurguladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği altıncı toplantısının aralık ayında Budapeşte'de düzenleneceğini ve bu vesileyle Türkiye-Macaristan Kültür Yılı açılışının da yapılacağını bildirdi.
Macaristan ile Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda verimli bir işbirliği yürüttüklerini ifade eden Şentop, Türkiye ile Macaristan arasındaki dostluğun hem Avrupa hem de dünya barışına katkı sunduğunu belirtti.
Şentop, şöyle devam etti:
Meclis Başkanı Şentop, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin de
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak da Macaristan halkının Türklere yönelik sevgisini ifade ederken, deprem sonrası Macar arama kurtarma ekiplerinin hemen Türkiye'ye gelmesinden dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.
Görüşmelerin ardından TBMM Başkanı Şentop ve Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bombalanan alanı ve Meclis Genel Kurulunu ziyaret etti.