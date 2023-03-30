TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü.

Türkiye olarak biz Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili protokolü geçtiğimiz hafta Meclisimizde, komisyonumuzda geçirdik. Bu arada siz 27 Mart'ta onaylamış oldunuz. Biz de bugün, en geç yarın eğer programda bir aksama olmazsa bugün muhtemelen onaylamış olacağız."