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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan 28 Şubat mesajı

28 Şubat'ın, milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisi olduğunu belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türlü türlü kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak, sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, millî iradeye ait gücü gasp etmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir" dedi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından 28 Şubat darbesinin 24. yıldönümü nedeniyle paylaşımlarda bulundu. "28 Şubat darbesinin faillerini, taşeronlarını, işbirlikçilerini lanetle anıyorum; mağdurlarını, mazlumlarını hürmetle selamlıyorum" diyen Şentop, şunları söyledi:

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28 Şubat darbesi, milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir. Milletimizin basireti ve sağduyusu bütün çatışma ve kaos beklentilerini boşa çıkarmış, '28 Şubat bin yıl devam edecek' sözünde ruhunu bulan millî irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır.

Tarihe birer kara leke olarak geçecekler

Türlü türlü kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak, sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, millî iradeye ait gücü gasp etmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir.

  • 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki, milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır.

Türkiye'nin ve demokrasimizin teminatı, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir.

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