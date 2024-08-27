TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Rus mevkidaşı ile görüştü: Gazze vurgusunda bulundu

"Filistin konusu her iki ülke için de çok önemli. Oradaki vahşetin, katliamın sona ermesi için tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Filistin'de soykırımın durdurulması için elimizden geleni yapmamız ve parlamenter diplomasiyi harekete geçirmemiz lazım. Filistin'de barış gelmesi için bizim de bu konuya müdahil olmamız ve gereken mekanizmaları hareket geçirerek araçları çeşitlendirmemiz lazım. İsrail'in ABD'nin desteğiyle Filistin'de gerçekleştirdiği katliam ve zulüm, insanlık adına büyük bir utançtır. ABD'nin üstünlüğü ve hegemonyası bitmiştir, İsrail'e verdiği destek son damla olmuştur."