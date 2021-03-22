Gündem TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti
ANKARA

TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti

Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti, olay kısa süreli paniğe yol açtı.

Haber Merkezi AA
TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü.
TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü.

TBMM yerleşkesi içerisinde refüjdeki çınar ağacına yıldırım isabet etmesiyle birlikte kopan parça, kapalı otoparka girmeye çalışan bir aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Meclis itfaiyesi ve polisler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, görüntü ve fotoğraf çekmek isteyenler, yeni bir yıldırım tehlikesine karşı uyarıldı.

AA
TBMM bahçesinde çınar ağacına yıldırım düştü.

Ağacın kopan parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bu arada CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, basın kapısı önünde basın toplantısı düzenlediği sırada ağaca isabet eden yıldırım nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

AA
Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı.

TBMM bahçesine düşen yıldırım sonucu ağaç yarıldı
OYNAT 00:58
TBMM bahçesine düşen yıldırım sonucu ağaç yarıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesine yıldırım düştü. Bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yarıldı.


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