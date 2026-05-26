Tebligat yırtma mizansen çıktı: Özel tiyatro

Muhammed Vefa Yürekli
G: 26/05/2026, Salı
Özgür Özel.
Özgür Özel’in, CHP Genel Merkezi’nin tahliye edilmesine ilişkin tebligatı okumadan yırttığı görüntülerin mizansen olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatları ile icra memurları, tahliye emrini içeren tebligatı Genel Merkez’de Özgür Özel’e teslim etmişlerdi.

TELEFON ELE VERDİ

Özel’in tebligatı okumadan yırttığına dair görüntüler sosyal medyadan servis edildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun X’ten paylaştığı fotoğraf ise videonun mizansen olduğunu ifşa etti. Mizansen videoda tebligat iletilirken cep telefonunun Özel’in yanındaki sehpada olduğu görüldü. Fotoğrafta ise cep telefonu Özel’in kucağında. Videoda tebligatın teslimi sırasında odada bulunan ekip ile fotoğraftaki ekip de farklı. Fotoğrafta ayakta duran bir kişi videoda yok. Videoda olan başka bir kişi de fotoğrafta yer almıyor. Videoda herkes Özel’in arkasında dimdik poz verirken, fotoğrafta ise ekibin çoğu eğilmiş, dikkatlice tebligatı inceliyor.




