Tebligat yırtma mizansen çıktı: Özel tiyatro

Özel’in tebligatı okumadan yırttığına dair görüntüler sosyal medyadan servis edildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun X’ten paylaştığı fotoğraf ise videonun mizansen olduğunu ifşa etti. Mizansen videoda tebligat iletilirken cep telefonunun Özel’in yanındaki sehpada olduğu görüldü. Fotoğrafta ise cep telefonu Özel’in kucağında. Videoda tebligatın teslimi sırasında odada bulunan ekip ile fotoğraftaki ekip de farklı. Fotoğrafta ayakta duran bir kişi videoda yok. Videoda olan başka bir kişi de fotoğrafta yer almıyor. Videoda herkes Özel’in arkasında dimdik poz verirken, fotoğrafta ise ekibin çoğu eğilmiş, dikkatlice tebligatı inceliyor.