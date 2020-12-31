​Tecavüzcü vekile dava ​

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tecavüzle suçlanan eski HDP milletvekili Tuma Çelik hakkında “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan yürütülen soruşturmayı tamamlayarak dava açtı. 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında Midyat’taki bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K.’ya tecavüz ettiği ortaya çıkan Çelik’in dokunulmazlığı, 7 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylaması sonucunda kaldırılarak yargılanmasının önü açılmıştı. TBMM, Adalet Bakanlığı aracılığıyla dosyayı soruşturmayı yapacak olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdi. Çelik, soruşturmayı yürüten Başsavcıvekiline ifade verdi.

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