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ANKARA

​Tecavüzcü vekile dava ​

Tecavüzcü vekile dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tecavüzle suçlanan eski HDP milletvekili Tuma Çelik hakkında “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan yürütülen soruşturmayı tamamlayarak dava açtı. 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında Midyat’taki bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K.’ya tecavüz ettiği ortaya çıkan Çelik’in dokunulmazlığı, 7 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylaması sonucunda kaldırılarak yargılanmasının önü açılmıştı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Tuma Çelik
Tuma Çelik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tecavüzle suçlanan eski HDP milletvekili Tuma Çelik hakkında “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan yürütülen soruşturmayı tamamlayarak dava açtı. 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında Midyat’taki bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K.’ya tecavüz ettiği ortaya çıkan Çelik’in dokunulmazlığı, 7 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylaması sonucunda kaldırılarak yargılanmasının önü açılmıştı. TBMM, Adalet Bakanlığı aracılığıyla dosyayı soruşturmayı yapacak olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdi. Çelik, soruşturmayı yürüten Başsavcıvekiline ifade verdi.

18 YIL HAPSİ İSTENİYOR

  • Başsavcılık, Çelik hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Çelik hakkında, “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından Çelik, hakim karşısına çıkacak.
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