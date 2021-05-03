Tedbirlerin yok sayıldığı Manavgat'taki otel kapatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde dün kayıt altına alınan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya Valiliği ve Manavgat Kaymakamlığı'nca ayrı ayrı inceleme başlatmıştı.

TURİZM SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİ

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat’taki otelin kapatıldığını açıkladı. Otelin turizm sertifikası da iptal edildi. Antalya Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen ve program sahibi olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Güvenli Turizm Belgelendirmesi kapsamında, 02.05.2021 tarihli sosyal medya ve ulusal basında yer alan haberler ile ilgili 03/05/2021 tarihinde TGA tarafından Türk Standardları Enstitüsüne yapılan, program kurallarına aykırı davranıldığının bildirilmesi neticesinde , İlimiz Manavgat İlçesinde bulunan otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edilmiştir. Adı geçen otelin faaliyetleri pandemi dönemi süresince durdurulmuştur."

OTEL YETKİLİSİ '2 DAKİKA SÜREN BİR KARGAŞA' DEMİŞTİ

Otelde kalan misafirlerin 1'i hariç tamamının yabancı olduğunu ve dün Paskalya olduğunu anlatan adının açıklanmasını istemeyen otel yetkilisi, "Bizim otelimizde kalan misafirlerimiz Ortodoks Hıristiyan. Dün onlar için önemli bir gündü. Bu amaçla arkadaşlarımız paskalya için renkli yumurtalar hazırlayıp, misafirlerimize ikram etti. Bu ikramlar başlarken, ilk başta sadece 2 dakika süren bir kargaşa ve karışıklık yaşandı. Toplam ikram süresi 5-6 dakikayı geçmedi. Bu sırada otelimizde konaklayan bir kişi buradan yaklaşık 1 dakikalık bir görüntü alarak sosyal medyada paylaşmış" sözleriyle kendini savunmuştu.

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