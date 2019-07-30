Tek tuşla belediyelere ‘bütçe’ ve ‘proje’ denetimi

Yerel seçimlerde 1389 belediyenin 755’ini alan AK Parti, belediye başkanlarını geliştirdiği ‘Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi’ ile denetleyecek. Sistem ile belediyelerin projeleri ve maliye kalemleri genel merkez tarafından takip edilecek.

PROJELER YÜKLENİYOR

Tüm AK Partili belediyelerin hayata geçirmeyi hedeflediği veya yapımı devam eden projeler bu sisteme yüklenmeye başlandı. AK Partili belediyeler projelerle ilgi gerçekleşen her aşamayı bu sisteme girecek. Atılan tüm adımlar bu şekilde yerel yönetimler başkanlığı tarafından izlenecek.

HER KRİTERE BAKILACAK

Projenin uygunluğu, maliyeti, bölge halkının istek ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, yapımı aşamasında gerçekleştirilen adımları, projenin süresinde tamamlanıp tamamlanmadığı gibi adımlar takip edilen başlıklar olacak.

MANİFESTO ÖNLERİNDE OLACAK

AK Partili belediyeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik seçim manifestosundaki başlıklara da öncelik verecek. Erdoğan, bu maddelerin hayata geçirilip geçirmediğini de bizzat takip edecek.

2024’E DEĞİŞEN ŞEHİRLER

Erdoğan en son partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında , “Seçime milletimizin yönetimini emanet edeceği AK Partili belediyelerimizde işte bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğimizin sözüyle gittik. Milletimiz de bize itibar etti ve tam 755 belediyede AK Partili kadroları yönetime getirdi. Amacımız, 2024 belediye başkanlığı seçimlerine kadar şehirlerimizde bu ilkeler doğrultusunda köklü bir değişimi gerçekleştirmiş olmaktır” ifadelerini kullanmıştı.