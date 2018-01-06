Tekalan'ın dijital sırları poliste

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü’nün eğitim merkezi olan Fatih Üniversitesi’nin inine girdi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre; Kanun Hükmünde Kararname ile 23 Temmuz 2016’da kapatılan Fatih Üniversitesi’nin rektörlük binası da dahil çoğu arazisi, İstanbul Üniversitesi’ne devredildi. Fakat İstanbul Üniversitesi, binaları kullanıma açmadı. 1,5 yıl boyunca mühürlü tutulan ve koruma altına alınan rektörlük binasına, İstanbul Polisi geçtiğimiz günlerde geniş çaplı arama yapmak üzere operasyon başlattı.

SİBER POLİS İNCELENİYOR

Bylock kullanıcısı akademisyenlere düzenlenen operasyon kapsamında, rektörlük binasında ilk kez arama yapıldı. Fatih Üniversitesi’nin FETÖ’nün eğitim yapılanmasının merkezi olduğu biliniyor. Üniversite ile ilgili tüm çalışmasını tamamlayan polis, geniş çaplı arama sonrasında rektörlük binasındaki tüm materyallere el koydu. En önemli veriler ise, şu an ABD Texas’taki North American Üniversitesi’nde skandal bir şekilde rektörlük yapan, eski Fatih Üniversitesi Rektörü firari FETÖ’cü Şerif Ali Tekalan’a ait dijital veriler ve dokümanlardan çıkacak. Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, KPSS soruşturmasının başlamasıyla yurt dışına kaçmıştı.

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FETÖ'NÜN YÖK İMAMI

FETÖ’nün YÖK imamı olarak bilinen ve 2010 yılında yapılan KPSS sınavında soruların çalınmasında faal rol oynadığı ortaya çıkınca yurt dışına kaçan Tekalan, bir süre kendisini kamufle için algı operasyonu yapmıştı. Tekalan firarını üniversite ziyaretleri olarak açıklamış fakat daha sonra yurda dönmemişti. Avrupa’da uzun süre saklanan Tekalan, son olarak örgütün üssü ABD’ye sığınmış ve skandal bir şekilde rektör olmuştu.

Şerif Ali Tekalan

Örgüt içinde yaşanan savaşta ikinci isim

Tekalan’ın firarı KPSS soruşturması başlar başlamaz aceleyle olmuş, çok sayıda dijital veriyi kaçıramamıştı. Önemli bilgilerin çıkacağı bu materyaller için, İstanbul Siber Polisinin özel bir ekip kurduğu ve incelemeye başladığı belirtildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün iç savaş yaşadığı ve örgüt lideri Gülen’e karşı olan ekibin başında Şerif Ali Tekalan’ın geldiği ifade ediliyor. Gülen’in sırtına masaj yaptırırken, dili dışarıdayken çekilerek servis edilen fotoğraflar, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Özellikle sızdırıldığı belirgin olan fotoğraflar, Fetullah Gülen ile halen örgütün iki numaralı ismi konumunda olan Mustafa Özcan ve diğer elebaşı adayı Şerif Ali Tekalan arasındaki savaşın kızıştığı yorumlarına neden olmuştu.