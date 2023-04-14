Tekel bayi sahibi şahıs kız çocuğuna içki içirip cinsel istismarda bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evli ve bir kız çocuğu babası olan tekel bayi sahibi Fırat K. 14 yaşındaki kız çocuğuna içki içirerek cinsel istismarda bulundu.





Edinilen bilgiye göre, olay Marmaris’in Tepe Mahallesi’nde bulunan 41 yaşındaki Fırat K.’ya ait tekel bayinin üst katındaki evde gerçekleşti. Fırat K. tekel bayine alışveriş için gelen 14 yaşındaki kız çocuğunu sigara içme bahanesiyle evine çıkararak içki içirdi ve cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğu alkolün etkisinden çıkınca olanları ailesine anlattı. Ailenin Fırat K. hakkında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayetçi olması üzerine olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fırat K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sabıkası olduğu ortaya çıktı

Hakkında daha önce 4 kez cinsel istismar şikayeti bulunulduğu ancak şikayetlerin bir süre sonra geri çekildiği öğrenilen Fırat k.’nın aynı zamanda kaçak alkol satışından da sabıkası olduğu ortaya çıktı.







