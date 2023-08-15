Tekirdağ’da araçlar yollara gömülüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde belediyeye ait bir çöp kamyonu, yolda dönüş yapacağı sırada onarımı belediye tarafından yolun çökmesiyle mahsur kaldı. Bu sırada daha önce onarılan su borusu da patladı ve tonlarca su yola aktı. Ancak bu Tekirdağ yollarında yaşanan sıkıntılardan sadece biri. Tekirdağ’ın birçok bölgesinde senelerdir yol sorunu yaşadıklarını söyleyen AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Kenan Kelle, “Altyapı sorunu her geçen gün artıyor. Olayın yaşandığı yol olan Mandıracı Caddesi’ni belediye 4 defa onardı fakat vatandaş her defasında yolların çökmesiyle karşı karşıya kalıyor. Yolu yapan da aracı batan da belediye” dedi.