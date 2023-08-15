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Tekirdağ’da araçlar yollara gömülüyor

Tekirdağ’ın birçok bölgesinde senelerdir yol sorunu yaşadıklarını söyleyen AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Kenan Kelle, “Altyapı sorunu her geçen gün artıyor. Olayın yaşandığı yol olan Mandıracı Caddesi’ni belediye 4 defa onardı fakat vatandaş her defasında yolların çökmesiyle karşı karşıya kalıyor. Yolu yapan da aracı batan da belediye” dedi.

Rabia Şenol
04:00 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Çorlu’da aynı caddede bir çöp kamyonu dönmeye çalışırken yol çöktü. Araç mahsur kaldı, patlayan su borularından tonlarca su boşa aktı.

Çorlu’da aynı caddede bir çöp kamyonu dönmeye çalışırken yol çöktü. Araç mahsur kaldı, patlayan su borularından tonlarca su boşa aktı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde belediyeye ait bir çöp kamyonu, yolda dönüş yapacağı sırada onarımı belediye tarafından yolun çökmesiyle mahsur kaldı. Bu sırada daha önce onarılan su borusu da patladı ve tonlarca su yola aktı. Ancak bu Tekirdağ yollarında yaşanan sıkıntılardan sadece biri. Tekirdağ’ın birçok bölgesinde senelerdir yol sorunu yaşadıklarını söyleyen AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Kenan Kelle, “Altyapı sorunu her geçen gün artıyor. Olayın yaşandığı yol olan Mandıracı Caddesi’ni belediye 4 defa onardı fakat vatandaş her defasında yolların çökmesiyle karşı karşıya kalıyor. Yolu yapan da aracı batan da belediye” dedi.

ÜVEY EVLAT GİBİYİZ!

Süleymanpaşa AK Parti İlçe Başkanı Sezayi Çetin, ise Süleymanpaşa AK Parti Belediyesi olduğu için büyükşehir belediyesinin üvey evlat muamelesi yaptığını söyledi. Marmaraereğlisi AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Gökmen de, “Büyükşehirin uhdesinde olan yerlerde bunu çok fazla yaşıyoruz. Yağmur yağdığında bölgemizde araçlar su altında kalıyor. Alt geçitler sular altında kalıyor. Her gün trafik kazaları oluyor” diye konuştu.



#Çorlu
#Ulaşım
#altyapı sorunu
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