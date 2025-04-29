Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle 3 gündür denize açılamıyor

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizde poyrazın etkili olduğunu söyledi.

Balıkçıların olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olarak beklemeye geçtiğini anlatan Pehlivanoğlu, "3 gündür poyraz etkisini sürdürüyor. Balıkçılar limanda ağ bakımı yaparak zamanı değerlendiriyor. Tahminlere göre 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Hava düzelince balıkçılar avlanmaya devam edecek." dedi.