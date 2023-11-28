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Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Tekirdağ'da balıkçılar, teknelerini barınağa çekerek, lodosun etkisini kaybetmesini bekliyor.

16:31 - 28/11/2023 Salı
DHA
Lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamayacak.

Lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamayacak.

Tekirdağ' etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini artırdı.


Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.


Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte lodosun 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.


İki gün boyunca etkili olacak

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodoson etkisini artırmasının balıkçıları zor durumda bıraktığını belirterek
, "Lodosla beraber, balıkçılarımız yaklaşık 2 gün istirahatta bulunacaklar. Balıkçılarımız, ağlarını, motorlarını tamir edecekler. Fırtınanın geçmesinden sonra balıkçı arkadaşlarımız inşallah lüfer ve uskumru tutarak faaliyetlerine devam edeceklerdir"
dedi.


#Tekirdağ
#Lodos
#fırtına
34 dakika önce
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