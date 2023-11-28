Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından lodos etkili olmaya devam ediyor. Mimar Sinan Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı. 30 yıldır aynı semtte yaşadığını söyleyen Şaban Gümüştaş, "25, 30 yıldır buralardayım böyle dalga görmedim" dedi.