Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

Lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamayacak.
Tekirdağ' etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini artırdı.
Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte lodosun 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.