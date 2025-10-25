Tekirdağ'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü bir yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi çevre yolunun İstanbul istikametinde meydana geldi. Fatih Keser'in direksiyon kontrolünü yitirdiği 59 ANS 574 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyük hasar gören otomobildeki Barış Deniz ile Berke Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.