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Tekirdağ'da otoyol gişelerinde 12 kilogram skunk ele geçirildi

Tekirdağ'da otoyol gişelerinde 12 kilogram skunk ele geçirildi

09:1126/06/2025, Thursday
IHA
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Tekirdağ
Tekirdağ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 12 kilogram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Haziran 2025 günü Ergene ilçesindeki
Avrupa Otoyolu
Çorlu Gişeleri'nde H.Ç. isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde 12 kilogram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu.

  • Gözaltına alınan H.Ç. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




#Tekirdağ
#Avrupa Otoyolu
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